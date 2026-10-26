طالب يخدع والده ويوهمه باختطافه ببني سويف | تفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام مجهولين يستقلون مركبة "توك توك" بتخدير نجل شقيقه واختطافه ببنى سويف.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (مقاول ونجل شقيقه – مقيمين بدائرة مركز الواسطى) وبسؤالهما أقر الأول أنه بتاريخ 24 / الجارى لم يتوجه نجل شقيقه لأحد الدروس الخاصة به وخشيةً من والده قام باستقلال إحدى القطارات والتوجه لمحافظة الجيزة وعقب ذلك قام بالإتصال بوالدته وأخبرها بأنه تم تخديره "على غير الحقيقة" ، فقامت والدته بالإتصال بالأول "القائم على نشر المقطع" لإحضار نجلها، وقيامه بنشر مقطع الفيديو بمواقع التواصل الإجتماعى أثناء عودته بغرض التوعية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





