قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: لا علاقة بين السد الإثيوبي وقضية منفذ المياه البحري
شيوخ الطرق الصوفية السودانية يطلبون من الإمام الأكبر افتتاح معاهد أزهرية لترسيخ السلم المجتمعي
شيخ الأزهر يستقبل وفدا من الطرق الصوفية لتعزيز الدعم الأزهري للسودان
رئيس الوزراء يتابع موقف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة
أسعار الذهب في مصر اليوم.. استقرار لليوم الثالث على التوالي عند هذا الرقم
السعودية تؤكد أهمية فتح قنوات التفاوض لمنع عودة التصعيد العسكري في المنطقة
بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي
488 عائلة متضررة من عدوان الاحتلال المتواصل على الخليل
مجلس النواب يوافق على المساندة العسكرية للدفاع عن السعودية
سفارة فلسطين بالقاهرة تبحث مع الأونروا تعزيز التعاون المشترك
صراع بين الأهلي والزمالك على كأس العالم للأندية.. سيناريوهات التأهل وحسابات التصنيف
أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طالب يخدع والده ويوهمه باختطافه ببني سويف | تفاصيل

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام مجهولين يستقلون مركبة "توك توك" بتخدير نجل شقيقه واختطافه ببنى سويف.


 

 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (مقاول ونجل شقيقه – مقيمين بدائرة مركز الواسطى) وبسؤالهما أقر الأول أنه بتاريخ 24 / الجارى لم يتوجه نجل شقيقه لأحد الدروس الخاصة به وخشيةً من والده قام باستقلال إحدى القطارات والتوجه لمحافظة الجيزة وعقب ذلك قام بالإتصال بوالدته وأخبرها بأنه تم تخديره "على غير الحقيقة" ، فقامت والدته بالإتصال بالأول "القائم على نشر المقطع" لإحضار نجلها، وقيامه بنشر مقطع الفيديو بمواقع التواصل الإجتماعى أثناء عودته بغرض التوعية .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى توك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

أسعار الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين.. يواصل الصعود فوق 55 جنيها في أغلب البنوك

الإنترنت

بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا

اتفاقية مكة

قيادات بدول اتفاق مكة يلتقون مسؤولين إيرانيين في طهران

ترشيحاتنا

الرمان

طريقة عمل سلطة الرمان في المنزل.. وصفة منعشة وصحية بخطوات بسيطة

جوري بكر

جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

مي عز الدين

برشاقة ملفتة.. مي عز الدين تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بالصور

بعد انطلاق حملة التطعيمات.. ما لا تعرفه عن الحصبة والحصبة الألماني وفوائد المصل

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

100جيجا بـ150 جنيها.. أسعار الإنترنت الجديدة بعد قرارات الحكومة

اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة

وزير الري: مصر حريصة على تعزيز العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق الأمن المائي

وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه

البيضاء بـ84 جنيها.. أسعار الفراخ والبانيه والبيض اليوم بالأسواق

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد