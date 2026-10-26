الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثة داخل أرض زراعية في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص بإحتجاز آخر بقطعة أرض زراعية فى إطار إبتزازه للإستيلاء على أمواله وهاتفه المحمول والإعتداء عليه بالضرب ما أدى لحدوث إصابته ووفاته بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 أكتوبر تبلغ لمركز شرطة منشاة أبو عمر بالشرقية من الأهالى بالعثور على جثمان أحد الأشخاص بقطعة أرض زراعية بدائرة المركز عقب تعدى آخرين عليه بالضرب فى إطار إبتزازه.

أمكن ضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز) وبمواجهتهم إعترفوا بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "قطعة حديدية، وعصا خشبية" فى إطار إبتزازه للإستيلاء على أمواله وهاتفه المحمول ، ولواذهم بالفرار مستقلين دراجة نارية ملك أحدهم عقب وفاته ، وتم بإرشادهم ضبط (الأداتين المستخدمتين فى التعدى ، دراجة نارية ، هاتف المجنى عليه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.