قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيوخ الطرق الصوفية السودانية يطلبون من الإمام الأكبر افتتاح معاهد أزهرية لترسيخ السلم المجتمعي
شيخ الأزهر يستقبل وفدا من الطرق الصوفية لتعزيز الدعم الأزهري للسودان
رئيس الوزراء يتابع موقف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة
أسعار الذهب في مصر اليوم.. استقرار لليوم الثالث على التوالي عند هذا الرقم
السعودية تؤكد أهمية فتح قنوات التفاوض لمنع عودة التصعيد العسكري في المنطقة
بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي
488 عائلة متضررة من عدوان الاحتلال المتواصل على الخليل
مجلس النواب يوافق على المساندة العسكرية للدفاع عن السعودية
سفارة فلسطين بالقاهرة تبحث مع الأونروا تعزيز التعاون المشترك
صراع بين الأهلي والزمالك على كأس العالم للأندية.. سيناريوهات التأهل وحسابات التصنيف
أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين
اكتمال النصاب القانوني لـ الجمعية العمومية لنادي سيراميكا كليوباترا| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثة داخل أرض زراعية في الشرقية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص بإحتجاز آخر بقطعة أرض زراعية فى إطار إبتزازه للإستيلاء على أمواله وهاتفه المحمول والإعتداء عليه بالضرب ما أدى لحدوث إصابته ووفاته بالشرقية.

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 أكتوبر تبلغ لمركز شرطة منشاة أبو عمر بالشرقية من الأهالى بالعثور على جثمان أحد الأشخاص بقطعة أرض زراعية بدائرة المركز عقب تعدى آخرين عليه بالضرب فى إطار إبتزازه.

 أمكن ضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز) وبمواجهتهم إعترفوا بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "قطعة حديدية، وعصا خشبية" فى إطار إبتزازه للإستيلاء على أمواله وهاتفه المحمول ، ولواذهم بالفرار مستقلين دراجة نارية ملك أحدهم عقب وفاته ، وتم بإرشادهم ضبط (الأداتين المستخدمتين فى التعدى ، دراجة نارية ، هاتف المجنى عليه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أرض زراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الزمالك

إدارة الزمالك تحيل ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب إلى النيابة

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

أسعار الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين.. يواصل الصعود فوق 55 جنيها في أغلب البنوك

الإنترنت

بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا

ترشيحاتنا

أثناء متابعة بعثة الجامعة العربية للانتخابات البرازيلية

بعثة الجامعة العربية تصدر تقريرها بشأن إعادة الانتخابات الرئاسية بالبرازيل

مقاتلة فرنسية

القوات النووية الفرنسية تستعين بجيرانها لكبح جماح روسيا

جوتيريش في المتحف المصري

الأمين العام الأمم المتحدة من المتحف المصري الكبير: شاهد رائع علي تراث مصر العريق

بالصور

بعد انطلاق حملة التطعيمات.. ما لا تعرفه عن الحصبة والحصبة الألماني وفوائد المصل

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

100جيجا بـ150 جنيها.. أسعار الإنترنت الجديدة بعد قرارات الحكومة

اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة

وزير الري: مصر حريصة على تعزيز العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق الأمن المائي

وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه

البيضاء بـ84 جنيها.. أسعار الفراخ والبانيه والبيض اليوم بالأسواق

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد