ماكرون ينتقد شبكات التواصل الاجتماعي: تسهم في خلق حالة من «الانبهار بالعنف»

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دور شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرًا أنها تضر بالديمقراطيات، ووصفها بأنها «أدوات لتعبئة الأسوأ».

وحذر ماكرون- في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، خلال زيارته مدينة مارسيليا جنوب فرنسا، للوقوف على الوضع الأمني بها - من أن شبكات التواصل الاجتماعي تسهم في خلق حالة من الانبهار بالعنف.

وبشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، شدد ماكرون على أن فرنسا أصبحت على بعد 6 أشهر من هذا الاستحقاق، مؤكدًا أن البلاد، بوصفها ديمقراطية كبرى، تستحق نقاشًا ديمقراطيًا واسعًا يليق بانتخاباتها الرئاسية.

وأضاف أن الدولة ستواصل الحفاظ على النظام العام وتطبيق القانون دون الحاجة إلى إعلان حالة الطوارئ، مؤكدًا أن الدولة ستظل حاضرة لضمان الأمن والنظام.

وأعرب عن اعتقاده بأن الأوضاع ستشهد هدوءًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.