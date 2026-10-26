محمد محسن أول الحضور.. تشييع جثمان المنتج حسام علوان بالسيدة نفيسة

تم تشييع جثمان المنتج حسام علوان من مسجد السيدة نفيسة، وبعدها سيوارى الثرى في مدافن العائلة بالمحلة الكبرى، وذلك وسط حضور عدد من الأهل والاقارب بينما حضر من النجوم الفنان محمد محسن.

جنازة حسام علوان

جنازة حسام علوان

جنازة حسام علوان

جنازة حسام علوان

ورحل عن عالمنا الناقد والمنتج السينمائي حسام علوان، عن عمر ناهز 54 عامًا، بعد صراع مع المرض، تاركًا وراءه مسيرة مهنية جمعت بين الكتابة والنقد السينمائي والبحث والإنتاج، إلى جانب مشاركته في عدد من التجارب السينمائية المستقلة التي حظيت باهتمام في المهرجانات السينمائية.

وشكّل خبر وفاة حسام علوان حالة من الحزن بين المهتمين بالسينما وصناعة الأفلام، خاصة أنه كان من الأسماء التي جمعت بين الاهتمام النقدي والفكري بالفن السابع والعمل داخل منظومة الإنتاج السينمائي، مسهمًا في تقديم تجارب فنية تنتمي إلى تيار السينما المستقلة.

حسام علوان ورحلة مع المرض

وكان حسام علوان قد كشف في أغسطس 2025 عن إصابته بورم سرطاني خبيث في البنكرياس، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدث فيه عن تفاصيل الأزمة الصحية التي مر بها خلال الفترة السابقة على اكتشاف المرض.

وأوضح علوان آنذاك أنه بدأ يشعر بآلام في المعدة والصدر، بالتزامن مع فقدان الشهية، الأمر الذي دفعه إلى الخضوع لسلسلة من الفحوص والتحاليل الطبية للوقوف على أسباب الأعراض التي عانى منها.

ومع استمرار الفحوص الطبية، كشفت النتائج عن إصابته بورم خبيث في البنكرياس، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من التعامل مع المرض، شملت متابعة حالته الصحية والاستعداد لرحلة العلاج.

وتحدث الناقد والمنتج السينمائي الراحل عن تجربته الصحية بشيء من الصراحة، كاشفًا عن حجم التحدي الذي واجهه عقب معرفته بالتشخيص الطبي، كما أعرب عن حاجته إلى الهدوء خلال تلك المرحلة الصعبة، في ظل الظروف التي فرضها المرض على حياته اليومية.

وجاء إعلانه عن إصابته ليكشف جانبًا إنسانيًا من حياة أحد العاملين في المجال السينمائي، الذي ارتبط اسمه لسنوات بالكتابة والنقد والإنتاج، قبل أن تتحول رحلته الصحية إلى محطة مؤلمة في مسيرته.

أبرز أعمال حسام علوان في السينما المستقلة

وعلى الصعيد المهني، ارتبط اسم حسام علوان بمجال الإنتاج السينمائي المستقل، حيث شارك في إنتاج عدد من الأفلام التي لفتت الانتباه من خلال مشاركاتها وحضورها في المهرجانات السينمائية، ومن أبرزها أفلام «حاوي» و«حار جاف صيفًا» و«علي معزة وإبراهيم» و«زهرة الصبار».

وتعكس هذه المشاركات جانبًا من اهتمامه بالمشروعات السينمائية التي تقدم رؤى فنية مختلفة، وتمنح مساحة للتجارب الإبداعية خارج الأطر التقليدية للإنتاج التجاري، وهو ما جعل عمله مرتبطًا بأحد المسارات المهمة في تطور السينما المستقلة المصرية.

ويُعد الإنتاج المستقل أحد المجالات التي تتيح لصناع الأفلام مساحة أوسع لتقديم موضوعات وشخصيات وحكايات متنوعة، مع الاعتماد على رؤى إخراجية وفنية تسعى إلى طرح أسئلة اجتماعية وإنسانية وثقافية من زوايا مختلفة.

ومن خلال مشاركته في عدد من هذه الأعمال، كان حسام علوان حاضرًا في تجارب سينمائية تنوعت في موضوعاتها وأساليبها، وأسهمت في تعزيز حضور الأفلام المستقلة ضمن المشهد السينمائي المصري، خاصة مع الاهتمام الذي تحظى به هذه الأعمال في المهرجانات والفعاليات الثقافية المتخصصة.

مسيرة جمعت بين النقد والبحث والإنتاج

لم تقتصر مسيرة حسام علوان على العمل الإنتاجي فحسب، بل امتدت لتشمل الكتابة والنقد السينمائي والبحث، وهي مجالات تتقاطع فيما بينها في فهم طبيعة الفيلم ودوره الفني والثقافي، وكذلك في قراءة التحولات التي يشهدها عالم السينما.

ويمثل الجمع بين هذه المسارات تجربة مهنية تقوم على التعامل مع السينما من أكثر من زاوية؛ فالنقد يتيح قراءة الأعمال وتحليل عناصرها الفنية والفكرية، بينما يفتح البحث المجال أمام دراسة الظواهر السينمائية وتطوراتها، في حين يضع الإنتاج صاحبه في قلب عملية تحويل الأفكار والرؤى إلى أعمال فنية قابلة للوصول إلى الجمهور.

وقد ارتبط اسم الراحل بهذه المساحات المختلفة من العمل السينمائي، ليكون جزءًا من المشهد الذي يجمع بين الممارسة العملية والاهتمام الفكري بالفن السابع.

وتكتسب تجارب الإنتاج المستقل أهمية خاصة في السينما المصرية، لما تتيحه من فرص أمام صناع الأفلام لتقديم أعمال تحمل خصوصية فنية، وتسعى إلى الوصول إلى جمهور المهرجانات والدوائر السينمائية المهتمة بالتجديد والتنوع.