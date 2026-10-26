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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التخطيط القومي يعقد الحلقة الأولى من سمينار شباب الباحثين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الأولى من سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2026/2027، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية والأمن الإنساني في مصر: قراءة في الأبعاد التنموية لمبادرة حياة كريمة».

وقد حضر الافتتاح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إلى جانب عدد من الباحثين والمتخصصين والمهتمين بقضايا التنمية والحماية الاجتماعية.

أدار الحلقة الدكتور محمد عبد الحميد حلمي، المدرس بقسم بحوث العمليات بمركز الأساليب التخطيطية بالمعهد، فيما قدمت العرض الدكتورة أسماء مجدي علي، مدرس علم اجتماع التنمية بمركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بالمعهد.

الأبعاد التنموية للحماية الاجتماعية والأمن الإنساني في مصر

واستهدفت الحلقة تسليط الضوء على الأبعاد التنموية للحماية الاجتماعية والأمن الإنساني في مصر، واستعراض الحماية الاجتماعية بوصفها حقًا إنسانيًا أصيلًا في إطار الدستور المصري ورؤية مصر 2030 المُحدَّثة، إلى جانب تحليل أبرز التدخلات الوطنية في هذا المجال، واستلهام الإسهامات الفكرية لرواد معهد التخطيط القومي في قضايا العدالة الاجتماعية والتنمية والحماية الاجتماعية والدعم والأمن الإنساني وتعزيز القدرات الإنتاجية، باعتبارها مرتكزات معرفية لتحليل المبادرات التنموية الوطنية، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة".

وفي مستهل الحلقة، أوضح الدكتور محمد عبد الحميد أن سمينار شباب الباحثين لهذا العام يأتي في إطار توجه يستهدف بناء معرفة تراكمية وتعزيز الأثر المؤسسي، من خلال الربط بين البحوث العلمية والقضايا الراهنة والإنتاج الفكري لمعهد التخطيط القومي، ليتجاوز العرض النظري والتقييم الكمي إلى فتح آفاق بحثية ونقدية لمناقشة قضايا الاستدامة، وجاهزية التحول الرقمي، وآليات قياس الأثر النوعي للمبادرات التنموية وانعكاساتها على جودة حياة المواطنين.

في سياق متصل، استعرضت الدكتورة أسماء مجدي أوجه الاتساق بين مبادرة "حياة كريمة" والرؤى الفكرية والتخطيطية لرواد معهد التخطيط القومي؛ بدءًا من التفكير المنظومي الشامل في فكر الدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن، وتحقيق التوازن التنموي بين الريف والحضر والعدالة في توزيع الموارد، مرورًا برؤية الدكتور إسماعيل صبري عبد الله بشأن الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته الإنتاجية، وإسهامات الدكتور محمد محمود الإمام في تعزيز التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وصولًا إلى فكر الدكتور كمال الجنزوري في مجال العدالة المكانية والتخطيط العمراني، مسلطة الضوء على أبرز الإسهامات البحثية للمعهد في مجالي الحماية الاجتماعية والتنمية.

واختتمت الحلقة بالتأكيد على أهمية توظيف البحث العلمي والفكر التخطيطي في تطوير السياسات التنموية وتعزيز استدامة المبادرات الوطنية، من خلال تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات، وتطوير نظم الرصد والتقييم الرقمي، وتعزيز الشراكات وتنويع مصادر التمويل، بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي للمبادرات الوطنية ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

معهد التخطيط القومي الحماية الاجتماعية الأمن الإنساني حياة كريمة

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