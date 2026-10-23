منتدى مصر 2026.. وزير التخطيط يطرح خطة تحرك الدولة لدعم الشركات الناشئة

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة الحوارية التفاعلية "عروض رواد الأعمال"، ضمن فعاليات اليوم الخامس من منتدى مصر 2026.

وشهدت الجلسة، التي أدارتها الإعلامية إنجي طاهر، حضورًا مكثفًا لرواد الأعمال وممثلي الشركات الناشئة، وبمشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومصطفى إسماعيل الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور عمرو العبد مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال.

تأهيل الطلاب لسوق العمل الحر

وفي مستهل تعقيبه على تأهيل الطلاب الجامعيين لسوق العمل الحر؛ أكد الدكتور أحمد رستم أن المهارة الأساسية لرائد الأعمال تكمن في “القدرة على تحديد المشكلات الحقيقية” و"ابتكار حلول لها" و"إقناع السوق بقيمتها المضافة"، مشددا على الدور المحوري للجامعات في تخريج كوادر قادرة على صنع الفرص.

وأوضح أن التوجهات الاقتصادية الحالية، تجعل من التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي “الفرصة الأكبر للنمو”، داعيًا الشباب إلى استغلال أوقاتهم في إجادة هذه المهارات؛ لابتكار تقنيات تعالج تحديات قطاعات حيوية كاللوجستيات والصناعة والزراعة.

ولفت إلى جهود “مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار” في صقل هذه القدرات.

المختبرات التنظيمية

وردًا على مقترحات رواد الأعمال بشأن آليات الانتقال من بيئة "المختبرات التنظيمية" (Sandboxes) إلى الحصول على التراخيص الدائمة؛ أكد د. أحمد رستم أن الدولة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، حيث سيتم عرض هذه التحديات على اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات المعنية، لإيجاد مسارات تنظيمية واضحة تضمن للشركات التوسع ونمو استثماراتها، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المتعاملين.

وأوضح أن الهدف لا يقتصر على المساعدة في إطلاق المشروعات، بل يمتد لبناء منظومة متكاملة تضمن استمرارها ونموها وجذبها للاستثمارات.

وعلى صعيد التمويل والشمول الاستثماري؛ كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تكثيف الجهود لإنهاء إجراءات إنشاء صندوق تمويل ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي، تعمل- عبر شركة «إن أي كابيتال» (NI Capital)- بالتعاون مع شركاء التنمية، على إعداد هيكل لصندوق تمويلي مشترك، يقدم الدعم للشركات في مراحل نموها المختلفة.

كما أعلن عن إطلاق «الخطة التنفيذية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة» لتوحيد تعريفها وتيسير حصولها على الحوافز، مستهدفًا دعم 5000 شركة ناشئة، فضلا عن جذب 5 مليارات دولار من رأس المال المخاطر، إلى جانب إطلاق مبادرة تمويلية موحدة لحشد مليار دولار خلال 5 سنوات.

وتطرق د. أحمد رستم إلى الدور المتنامي لريادة الأعمال، مستشهدًا بتقديرات مؤسسة "Startup Genome" لعام 2024، والتي أظهرت أن قيمة منظومة الشركات الناشئة تعادل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين، مؤكدًا أن رواد الأعمال هم العنصر الأكثر فاعلية في تقديم حلول مبتكرة للمتغيرات الجيوسياسية والبيئية وصعود الذكاء الاصطناعي.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ريادة الأعمال تمثل أولوية للدولة، وهو ما تُرجم عمليًا في تفعيل دور “المجموعة الوزارية لريادة الأعمال” برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

واستعرض النتائج الإيجابية لآلية "عيادة الأعمال" في “مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار”، والتي نجحت في حل 21 تحديًا من أصل 48 تلقتها، مع استمرار المتابعة لحل الباقي، مشيرًا كذلك إلى التحركات الحكومية لدمج رواد الأعمال المصريين بالخارج؛ لتشجيعهم على التوسع داخل السوق المصري وخارجه.