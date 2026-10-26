وزير التعليم: زيادات أجور المعلمين من أكبر الزيادات وستصل ل 15 ألف جنيه

هنأ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المعلمين على ما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية، مؤكدا على أن زيادة مرتبات المعلمين من أكبر الزيادات فى كافة القطاعات، مؤكدا على أن الحد الأدنى للأجور للمعلم المساعد سيكون فى حدود 15 ألف جنيه، قائلا: اليوم سعيد على جميع معلمى مصر .

وقال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الزيادات المقررة لمرتبات المعلمين ستُطبق على مرحلتين، الأولى في يوليو 2027، والثانية في يوليو 2028، وصولًا إلى 15 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن تفاصيل تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.

ويعقد الآن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وأحمد كوجك وزير المالية مؤتمراً صحفياً هاما بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة ، لإعلان عن تفاصيل التكليفات الرئاسية الصادرة عن منتدى مصر ٢٠٢٦

جدير بالذكر أنه في 5 أكتوبر الجاري ، كان قد عقد أحمد كوجك، وزير المالية، اجتماعًا مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الادارية الجديدة، وذلك لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتحسين أوضاع المعلمين المالية، حيث أكدا في هذا الإطار مواصلة الجهود لإقرار زيادة في مرتبات المعلمين بحلول العام الدراسي المقبل، بما يسهم في تحسين دخولهم ودعم استقرارهم المادي، تقديرًا لدورهم المحوري ورسالتهم السامية في المنظومة التعليمية.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، حرص وزارة المالية على دعم جهود الدولة لتحسين أوضاع المعلمين وتعزيز دخولهم، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للعمل على وضع آليات مالية وتنظيمية تسهم في تحقيق هذا الهدف، بما يتناسب مع أولويات الدولة وإمكانات الموازنة العامة، ويدعم استقرار المعلمين ويعزز قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية.

ومن جانبه، أشاد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمستوى التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي التربية والتعليم والمالية، مؤكدًا أن تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بها يأتي على رأس أولويات وزارة التربية والتعليم.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لوضع آليات تسهم في تحسين أوضاع المعلمين الاقتصادية، وبحث الإجراءات المالية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك، في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بها وتحسين بيئة العمل بما ينعكس على جودة العملية التعليمية.