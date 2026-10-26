حزب الجيل: موافقة مجلس النواب على إرسال قوات دفاعية للسعودية تجسيد حقيقي لعمق الشراكة الاستراتيجية

أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، أن موافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية والشعب السعودي الشقيق، وإرسال قوات بمهام دفاعية، تُعد قرارًا تاريخيًا يُرسخ الثوابت الوطنية والمبدئية للسياسة الخارجية المصرية في حماية الأمن القومي العربي.

وأوضح "محمود"، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في مرحلة دقيقة تتطلب أعلى مستويات التنسيق والجاهزية، مشيرًا إلى أن مصر والمملكة العربية السعودية تُمثلان الركيزة الأساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وأن أي تهديد لأمن الخليج العربي يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري.

مصر كانت وستظل الحصن المنيع لكافة الدول العربية

وشدد على أن مصر كانت وستظل الحصن المنيع لكافة الدول العربية، وقرار مجلس النواب يُلخص عقيدة الدولة المصرية القائمة على أن أمن الأشقاء في المملكة العربية السعودية خط أحمر، وأن دعمهم والدفاع عن استقرارهم هو التزام قومي واستراتيجي لا يتجزأ، مثمنًا هذا التفويض البرلماني للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا على الثقة المطلقة في حكمة القيادة السياسية وقدرة القوات المسلحة المصرية الباسلة على تنفيذ المهام الدفاعية المقررة بكل كفاءة واقتدار وبما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وأكد أن العلاقات التي تجمع القاهرة بالرياض تستند إلى جذور تاريخية ممتدة ومواقف أخوية متبادلة في مختلف الأزمات، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين القيادتين في مصر والسعودية يشهد أعلى درجات التوافق حول القضايا الإقليمية والدولية، موضحًا أن تحرك مصر لدعم المملكة بمهام دفاعية يبعث برسالة قاطعة مفادها أن التكاتف العربي قادر على التصدي لأي مخاطر أو تحديات تهدد الإقليم، وأن مصر لا تتأخر عن أداء دورها التاريخي في صون السلم والأمن الإقليميين.

وشدد على مساندة كافة القوى الوطنية والحزبية للقرارات الاستراتيجية للدولة المصرية، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر والمملكة العربية السعودية والأمة العربية أجمع، وأن يديم على شعوبها الأمن والأمان والازدهار.