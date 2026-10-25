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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الجيل: نجاح توصيات منتدى مصر يقاس بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين

أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي
أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي
معتز الخصوصي

أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن توصيات منتدى مصر 2026 تضع أمام الحكومة مسئولية الانتقال من مرحلة إعلان التوجهات والأهداف إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، من خلال خطط واضحة ومحددة، وجداول زمنية قابلة للمتابعة، ومؤشرات دقيقة لقياس النتائج، بما يضمن ترجمة هذه التوصيات إلى تحسن حقيقي يشعر به المواطن في حياته اليومية.

وأوضح قاسم أن أهمية مخرجات المنتدى لا تتوقف عند تنوع الملفات التي تناولتها، وإنما ترتبط بمدى القدرة على تحويلها إلى سياسات قابلة للتطبيق، تحقق التوازن بين مستهدفات التنمية الاقتصادية ومتطلبات الحماية الاجتماعية، وتدعم الاستثمار والإنتاج، وتوفر فرص العمل، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مشددًا على أن المعيار الحقيقي لنجاح أي توصية هو ما تحققه على أرض الواقع، وليس مجرد الإعلان عنها.

وأشار أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الحكومة قراءة دقيقة لحجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والتعامل معها بقدر أكبر من الجاهزية وسرعة الاستجابة، بما يفرض عدم إهدار الوقت بين صدور التوجيهات وبدء تنفيذها، مع تحديد مسؤوليات كل جهة، ووضع آليات واضحة للتنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية، وتقييم معدلات الإنجاز بصورة مستمرة.

وأضاف أن سرعة التنفيذ يجب أن تسير بالتوازي مع كفاءة الأداء ودقة تحديد الأولويات، حتى لا تتحول التوصيات إلى التزامات مؤجلة أو إجراءات متفرقة تفتقر إلى الأثر المباشر، لافتًا إلى أهمية إعلان ما يتم إنجازه بشفافية، والتعامل الجاد مع أي معوقات قد تؤخر التنفيذ، وإعادة ترتيب الأولويات كلما اقتضت المتغيرات الاقتصادية ذلك.

واختتم قاسم بالتأكيد على أن التحدي الأساسي أمام الحكومة يتمثل في بناء حلقة متكاملة تبدأ من التوصية، ثم الخطة التنفيذية، ثم المتابعة والمحاسبة، وصولًا إلى نتائج ملموسة، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يكون حاضرًا في تقييم هذه النتائج، وأن تنعكس مخرجات المنتدى على مستوى الخدمات وفرص العمل والدخل وجودة الحياة، بما يعزز الثقة في قدرة السياسات العامة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع ومواكبة حجم التحديات الراهنة.

أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي الحكومة الوزارات التوصيات السياسات العامة

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