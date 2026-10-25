تقديرًا لإنجازاتهم الدولية.. تكريم رئاسي لطلاب هندسة القاهرة خلال حفل ختام منتدى مصر 2026

كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي 6 طلاب من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، خلال الحفل الختامي لأعمال منتدى مصر 2026؛ تقديرًا لما حققوه من إنجازات وجوائز دولية في مجالات العمارة والبرمجة والهندسة والقيادة الطلابية.

ويأتي التكريم احتفاءً بتميز الطلاب في مسابقات ومبادرات دولية، ونجاحهم في تحقيق مراكز متقدمة تعكس قدراتهم العلمية والإبداعية، وتمثيلهم مصر في محافل دولية مختلفة.

أسماء الطلاب المكرمين من جامعة القاهرة

شمل التكريم الطالبة ساندي باسم موريس يوسف، والطالبة فاطمة محمد إيهاب رجب، والطالبة شهد أحمد محمد ضرغام، بعد حصولهن على المركز الأول في مسابقة سان جوبان المعمارية الدولية للطلاب، وتأهلهن للمنافسة الدولية في فرنسا، وتمثيل مصر في المرحلة النهائية للمسابقة التي يشارك فيها الفائزون من 33 دولة.

كما كرّم الرئيس السيسي، الطالبة بسمة حاتم فريد الحسيني، تقديرًا لتميزها الدولي في برنامج Google Summer of Code خلال عامي 2024 و2025، الذي يتيح للمشاركين العمل على مشروعات برمجية بالتعاون مع مؤسسات ومجتمعات مفتوحة المصدر.

وضمت قائمة المكرمين أيضًا الطالبة إنجي عبد السلام حلمي إبراهيم، التي حصلت على الجائزة الأولى عالميًا في جائزة تميز الدولية لمشروعات التخرج المعمارية لعام 2025، عن مشروعها "The Living Symposium"، إلى جانب حصولها على منحة لدراسة الماجستير بجامعة بوليتكنيك ميلانو في إيطاليا.

وشمل التكريم الطالب محمد ياسر نور الدين داوود، من قسم التصميم الميكانيكي والإنتاج بكلية الهندسة، بعد فوزه بالميدالية الذهبية، والمركز الأول عالميًا، في جائزة تشارلز ت. ماين للقيادة الطلابية (Charles T. Main Student Leadership Award).

وتُمنح الجائزة من الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME)، وتُعد من الجوائز البارزة في مجال القيادة الطلابية الهندسية، وجاء فوز الطالب تقديرًا لتميزه في القيادة وإسهاماته في تطوير العمل المؤسسي والمجتمعي في المجال الهندسي.

رئيس جامعة القاهرة: التكريم حافز لمواصلة التفوق

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن تكريم طلاب الجامعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل تقديرًا لما حققوه من نجاحات، وحافزًا لهم ولغيرهم من الطلاب لمواصلة التفوق والتميز.

وأشار إلى أن التكريم يعكس الاهتمام برعاية الطلاب الموهوبين وتشجيعهم على مواصلة التميز العلمي، بما يدعم إعداد كوادر شابة قادرة على الابتكار والمشاركة في المنافسات الدولية، ويؤكد أهمية الاستثمار في الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء المستقبل.

وأضاف أن الإنجازات والجوائز الدولية التي يحققها طلاب الجامعة تعكس قدرتهم على الابتكار والمنافسة عالميًا، لافتًا إلى حرص إدارة الجامعة على دعم الطلاب الموهوبين وتوفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والتميز.

وأوضح أن هذا الدعم يسهم في إعداد كوادر قادرة على المشاركة في تحقيق أهداف التنمية وخدمة المجتمع، مؤكدًا اعتزاز الجامعة بأبنائها الذين يحققون إنجازات في مختلف المجالات ويعززون حضورها على الساحة الدولية.

إنجازات طلابية تعزز الحضور الدولي

وتبرز إنجازات الطلاب الـ 6، تنوع المجالات التي يحقق فيها طلاب جامعة القاهرة نتائج دولية، بدءًا من العمارة المستدامة ومشروعات التخرج، مرورًا بالبرمجة، وصولًا إلى القيادة الطلابية في التخصصات الهندسية.

ويعكس تأهل فريق مسابقة سان جوبان إلى المرحلة النهائية في فرنسا، بمشاركة ممثلين عن 33 دولة؛ أهمية المنافسات الدولية في إتاحة الفرصة أمام الطلاب لعرض مشروعاتهم واختبار أفكارهم في بيئات تنافسية متنوعة.

كما يسلط تكريم الطلاب الفائزين في مجالات البرمجة والعمارة والهندسة، الضوء على أهمية دعم المواهب الشابة، وإتاحة الفرص أمامها لتحويل المعرفة الأكاديمية إلى مشروعات وإنجازات تحظى بالتقدير على المستوى الدولي.

ويؤكد تكريم الطلاب خلال الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026 قيمة التفوق العلمي والعمل الطلابي، وأهمية تشجيع النماذج الشابة المتميزة لمواصلة الابتكار وتحقيق مزيد من الإنجازات في مختلف التخصصات.

ومن جهتها، كشفت ساندي موريس يوسف، الطالبة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، تفاصيل المشروع الذي شارك به فريقها في مسابقة سان جوبان الفرنسية الدولية للعمارة، موضحة أن الفكرة تقوم على توظيف مبادئ الاستدامة في تصميم المباني بما يحد من استهلاك الطاقة ويحافظ على البيئة.

وقالت ساندي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن فريقها بدأ بالمشاركة في المنافسة على المستوى الوطني بين الجامعات المصرية، وتمكن من الحصول على المركز الأول، قبل أن يتقدم بالمشروع في صورة أطروحة بحثية حصدت جائزة أفضل أطروحة بحثية.

وأشارت إلى أن الدراسة لا تقتصر على طرح أفكار تتعلق بالعمارة المستدامة، بل تبحث إمكانية الاستفادة منها في تصميم المباني التعليمية والخدمية، بما يجعلها أكثر توافقًا مع متطلبات الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة.

وعن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للطلاب خلال ختام منتدى مصر، وصفت ساندي، التجربة، بأنها لحظة استثنائية تحمل مشاعر الفخر والاعتزاز، لافتة إلى أن قيمة التكريم ترتبط بما يمثله من تقدير للجهد الذي بذله الطلاب حتى وصلوا إلى هذه المرحلة.

وأكدت أن الاحتفاء بالطلاب أصحاب الإنجازات يحمل رسالة تشجيع لكل طالب يعمل على تطوير أفكاره وتحقيق نتائج متميزة، معربة عن سعادتها بوصول فريقها إلى هذه اللحظة، وما تعنيه من تقدير لجهود الطلاب وإنجازاتهم.