اخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في حقوقها المائية هو رهان خاسر.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الأرصاد..

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي: أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في حقوقها المائية هو رهان خاسر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تواجه تحديا مائيا خاصا بحكم الجغرافيا واعتمادها الرئيسي على النيل، وأن مصر تواصل العمل على رفع كفاءة استخدام المياه وتنمية مواردها وتعظيم الاستفادة منها.



وأوضح الرئيس السيسي، في كلمته بمناسبة افتتاح النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، أنه موضوعات المياه تحتل أولوية متقدمة على أجندة السياسة الخارجية المصرية.



مدبولي: مصر تدعم حق دول حوض النيل في التنمية وفقًا لقواعد القانون الدولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر لا تعارض حق أي دولة في تحقيق التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، مشددًا على أن استغلال الموارد المائية المشتركة يجب أن يتم وفقًا لقواعد القانون الدولي، وبما يراعي حقوق جميع الدول ومصالحها.

هيئة الدواء: الإبلاغ الإلكتروني عن الآثار الجانبية يعزز سلامة استخدام الأدوية

قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة أتاحت للمواطنين الإبلاغ إلكترونيًا عن الآثار الجانبية للأدوية والمشكلات المرتبطة باستخدامها، عبر برنامج اليقظة الدوائية، بهدف تسهيل الإبلاغ وتسريع رصد أي مخاطر محتملة.



نقيب الفلاحين: المساحة الزراعية ارتفعت من 9 ملايين إلى 10.5 مليون فدان

علق حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، على قرار تسوية مديونيات وغرامات مزارعي الأرز المخالفين الذي تم إعلانه في منتدى مصر، قائلا: خطوة لتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين.

وقال أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين وسارة مجدي ونهاد سمير على قناة صدى البلد ببرنامج صباح البلد، إن المخالفات كانت تفرض غرامتين على المزارع، الأولى بقيمة 3 آلاف جنيه لزراعة الأرز في أراض غير مصرح بها، والثانية بنحو 10 آلاف جنيه مقابل تبديد المياه.

هاني سويلم: مصر تحصل على أقل من 3% من إجمالي الأمطار المتساقطة على حوض النيل

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بها في إدارة الموارد المائية المشتركة بين دول حوض النيل، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع مختلف مصادر المياه، بما يشمل المياه الخضراء والزرقاء والمياه الجوفية.

وأضاف سويلم، خلال كلمته في فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن دول حوض النيل تتفق على أهمية القانون الدولي للمياه، باستثناء إثيوبيا.

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 أكتوبر

يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 25 أكتوبر 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 55.35 جنيه

سعر الشراء: 55.25 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 62.31 جنيه

سعر الشراء: 61.87 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 74.27 جنيه

سعر الشراء 84 .73 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.75 جنيه

سعر الشراء: 14.72 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 15.07 جنيه

سعر الشراء: 15.04 جنيه.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026.

القاهرة 30

الإسكندرية 27

شرم الشيخ 33

مطروح 25

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية



الرياض 38

أبو ظبي 36

الكويت 35

القدس 27

الخرطوم 38

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم



أنقرة 22

مدريد 19

واشنطن 20

باريس 13

موسكو 12