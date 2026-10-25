نقيب الفلاحين: المساحة الزراعية ارتفعت من 9 ملايين إلى 10.5 مليون فدان

علق حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، على قرار تسوية مديونيات وغرامات مزارعي الأرز المخالفين الذي تم إعلانه في منتدى مصر، قائلا: خطوة لتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين.

وقال أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين وسارة مجدي ونهاد سمير على قناة صدى البلد ببرنامج صباح البلد، إن المخالفات كانت تفرض غرامتين على المزارع، الأولى بقيمة 3 آلاف جنيه لزراعة الأرز في أراض غير مصرح بها، والثانية بنحو 10 آلاف جنيه مقابل تبديد المياه.

وأوضح أن المساحات المخالفة بلغت نحو 500 ألف فدان، بما يؤثر على أكثر من 2.5 مليون مواطن، مشيرا إلى أن زراعة الأرز مسموح بها في 9 محافظات وفق الضوابط المنظمة.

وفيما يتعلق بتحديات القطاع الزراعي، أشار إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، والتغيرات المناخية، ومحدودية المياه والرقعة الزراعية، وتفتت الحيازات وضعف الإرشاد الزراعي، مطالبا بالتوسع في الري الحديث والميكنة الزراعية والزراعة التعاقدية والصوب، وتطوير التعاونيات والتصنيع الزراعي وفتح أسواق جديدة للصادرات.

واستعرض أبو صدام تطور القطاع الزراعي منذ عام 2014، موضحا أن المساحة الزراعية ارتفعت من 9 ملايين إلى 10.5 مليون فدان، كما زاد سعر إردب القمح من 420 جنيها إلى 2650 جنيها، وارتفعت الصادرات الزراعية من 4 ملايين طن إلى 9.5 مليون طن.