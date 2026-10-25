نقيب الفلاحين: إعفاء مزارعي الأرز من الغرامات القديمة.. وندعو للالتزام بالمساحات المحددة

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن إعفاء مزارعي الأرز من الغرامات السابقة المتعلقة بمخالفات زراعة الأرز وتبديد المياه، أسعد الفلاحين، مشيرًا إلى أن القرار يمثل انفراجة للمزارعين الذين تراكمت عليهم مديونيات بسبب المخالفات السابقة.

وأوضح أبو صدام، خلال مداخلة ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المساحات المخالفة لقرارات زراعة الأرز بلغت نحو 500 ألف فدان، لافتًا إلى أن عدد المزارعين المخالفين وصل إلى نحو مليوني فلاح.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن زراعة الأرز مسموح بها في 9 محافظات وفقًا للمناطق والمساحات المحددة، بينما شهدت محافظتان زراعة الأرز بالمخالفة للقرارات المنظمة، موضحًا أن الغرامات كانت تصل إلى 3 آلاف جنيه عن مخالفة زراعة الأرز، و10 آلاف جنيه عن تبديد المياه.

وأضاف أن الإعفاء يتعلق بالمديونيات والمخالفات السابقة التي يشملها القرار، معتبرًا أنه يمثل تسوية للمخالفات القديمة، ومطالبًا المزارعين بالالتزام بالقرارات الحكومية المنظمة لزراعة الأرز.

وشدد أبو صدام على أن تحديد المناطق المسموح فيها بزراعة الأرز يرتبط بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية، وليس بسبب عدم احتياج الدولة إلى الأرز، مؤكدًا أهمية التزام جميع المزارعين بالمساحات المحددة وعدم التوسع في الزراعة بالمناطق غير المصرح بها.