الرئيس السيسي: أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في حقوقها المائية هو رهان خاسر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تواجه تحديا مائيا خاصا بحكم الجغرافيا واعتمادها الرئيسي على النيل، وأن مصر تواصل العمل على رفع كفاءة استخدام المياه وتنمية مواردها وتعظيم الاستفادة منها.



وأوضح الرئيس السيسي، في كلمته بمناسبة افتتاح النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، أنه موضوعات المياه تحتل أولوية متقدمة على أجندة السياسة الخارجية المصرية.



وأضاف الرئيس السيسي، أن مختلف دول العالم تتعرض لتهديدات ندرة المياه والجفاف، وأن الأمن المائي أصبح مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا دوليا مشتركا.



وأوضح أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون المائي القائم على احترام قواعد القانون الدولي، وأن مصر تحترم وتدعم حق دول حوض النيل في التنمية.



وكشف الرئيس السيسي، أن التعاون الحقيقي في مجال المياه ممكن متى توفرت الإرادة، وأن لكل دولة الحق في التنمية على أن يمارس ذلك الحق بمسؤولية دون الإضرار بدول أخرى.



وأوضح الرئيس السيسي، أن أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في حقوقها المائية هو رهان خاسر.

وفي خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ انطلاق فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه تحت رعاية الرئيس السيسي.

وتنطلق فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه في الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام.

يشهد الأسبوع برنامجاً مكثفاً يضم 114 جلسة فنية وعلمية بمشاركة واسعة من منظمات دولية مثل "الفاو"، واليونسكو، والاتحاد الأوروبي، وتتمحور النقاشات حول:

إدارة الموارد المشتركة: حوكمة المياه العابرة للحدود وفقاً للقانون الدولي لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

تأمين النظم الغذائية: الاعتماد على تحلية المياه معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام الطاقة المتجددة.

الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا: تسخير موجة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحقيق استدامة الموارد المائية.