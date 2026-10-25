قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمر عجيب جدًا.. أول تعليق من شوبير على أزمة فتوح وعقوبته المحتملة
وداعاً لانتظار الشوارع.. تتبع حركة أتوبيسات النقل العام لحظة بلحظة عبر تطبيق طوالي
منخفض جوي ومفاجآت في الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الأيام المقبلة؟
أوباما يسخر من وزير الدفاع الأمريكي: كم يقضي من الوقت لتصفيف شعره أمام المرآة؟
أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق
خبيرة سياسية: واشنطن تستخدم الضغط العسكري لتهيئة الأجواء لتصعيد مُحتمل مع إيران
جنرال إسرائيلي يحذر: إسقاط النظام الإيراني وهم ونتنياهو يقود إسرائيل نحو كارثة
لازم ترجعوا للطريق الصح.. شوبير: أزمة الأهلي مش في الصفقات.. والنحاس كان استثناء
وزير الري: الفجوة المائية في مصر تتسع سنويا.. ونصيب الفرد يتراجع إلى 450 مترا
يلامس الـ 56 جنيها.. صعود جديد في أسعار الدولار اليوم الأحد بجميع البنوك
جيش الاحتلال يعلن تصفية قياديين في غزة.. ويتهمهما بتحويل ملايين الشواقل إلى حماس
رئيس الوزراء: مصر تسعى لشراكة تنموية مع دول حوض النيل دون المساس بأمنها المائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: مصر تدعم حق دول حوض النيل في التنمية وفقًا لقواعد القانون الدولي

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
إسراء صبري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر لا تعارض حق أي دولة في تحقيق التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، مشددًا على أن استغلال الموارد المائية المشتركة يجب أن يتم وفقًا لقواعد القانون الدولي، وبما يراعي حقوق جميع الدول ومصالحها.

وأوضح مدبولي خلال فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، أن مصر تؤمن بأن تكامل الاستفادة من الموارد الطبيعية، سواء المياه أو الطاقة أو الغذاء، يمثل السبيل الأمثل لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لافتًا إلى حرص الدولة على دعم أشقائها الأفارقة وتعزيز فرص التعاون لتحقيق التنمية والرفاه لشعوب حوض النيل.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التزام الدول المتشاركة في الأنهار العابرة للحدود بمبادئ التشاور والإخطار المسبق وإجراء الدراسات البيئية والاجتماعية اللازمة، وعدم الإضرار بالأمن المائي للدول الأخرى، مؤكدًا أن التعاون القائم على احترام القانون الدولي يتيح تحقيق الطموحات التنموية المشتركة ويحافظ على حقوق شعوب المنطقة

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الموارد المائية القانون الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

أحمد فتوح

الزمالك يُوجّه تحذيرًا أخيرًا لـ «فتوح وأحمد شريف والزناري» بعد واقعة رواندا

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

امام عاشور

مفيش هزار الفترة الجاية.. أحمد شوبير يعلق على استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الاهلي

«قرصة ودن» .. إبراهيم فايق يكشف كواليس استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي

ترشيحاتنا

ذكر الله

ذكر سهل وبسيط يمحو الحزن من القلب.. ردده ينجيك الله

الصلاة

حكم جمع صلاتي الظهر بالعصر بسبب ضغط الشغل

الأوقاف

الأوقاف تطلق 2028 قافلة دعوية بالمدارس لتعريف الطلاب بدور التعليم في بناء المجتمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد