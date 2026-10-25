مدبولي: دولنا العربية تواجه تحديات متماثلة في قطاع المياه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن دورة هذا العام من أسبوع القاهرة للمياه تعقد تحت عنوان المياه حافزا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام.



وأضاف مدبولي، خلال كلمته في فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إدارة المياه مسؤولية مشتركة ترتبط بكافة مجالات الاقتصاد والتنمية، وأن دولنا العربية تواجه تحديات متماثلة في قطاع المياه.



ولفت مدبولي، إلى أن مصر تود أن يتحول حوض النيل إلى مجال للشراكة والتنمية لا ساحة للتنافس، وأن الثقة داخل حوض النيل تبنى بالاستماع إلى شواغل جميع الأطراف.



وتابع مدبولي: سياسة مصر تتمثل في أن توافق الإرادة المشتركة للتعاون هو الأساس لإدارة الأنهار العابرة للحدود، وأن التعاون هو السبيل الأمثل للتنمية داخل حوض النيل.

