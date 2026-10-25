مدبولي: مصر تود أن يتحول حوض النيل إلى مجال للشراكة والتنمية لا ساحة للتنافس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن دول حوض النيل تواجه تحديات متزايدة نتيجة ندرة المياه والزيادة السكانية، في وقت يشهد فيه العالم تداعيات متصاعدة للتغيرات المناخية، ما يتطلب تعزيز التعاون المشترك في إدارة الموارد المائية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تعتز بانتمائها الأفريقي وارتباطها بأسرة حوض النيل، التي تجمع شعوبها مصالح مشتركة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة عدم اختزال العلاقات بين دول المنطقة في ملف المياه وحده، مؤكدًا أهمية تعزيز المشاركة والتعاون، واحترام مصالح جميع الأطراف.

وأوضح مدبولي أن مصر تتطلع إلى تحويل حوض النيل إلى مجال للشراكة والتنمية، وليس ساحة للتنافس، مشيرًا إلى تقدير الدولة للجهود التي تبذلها الدول الشقيقة لتعزيز التعاون في مجال المياه.

وأكد أهمية الحفاظ على الموارد المائية، والعمل المشترك لضمان إدارتها بما يحقق المصالح المشتركة لدول الحوض وشعوبها.