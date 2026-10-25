الوزراء: نعمل على تحديد أولويات المنطقة العربية وأفريقيا قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أهمية الدورة الحالية من الاجتماعات المعنية بملف المياه، باعتبارها إحدى المحطات الرئيسية الأخيرة استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، المقرر عقده في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل، بتنظيم مشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والسنغال.

وأوضح مدبولي خلال فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، أن مصر تستهدف الوصول إلى المؤتمر بأولويات محددة ومبادرات قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يسهم في تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بضمان إتاحة المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع.

وشدد على ضرورة التعبير بوضوح عن احتياجات المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وتعزيز الجهود الدولية لمواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ وحماية النظم البيئية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تعمل، من خلال رئاستها المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي «المياه من أجل الكوكب»، على دفع هذه الملفات وتعزيز التعاون الدولي للوصول إلى حلول عملية تسهم في مواجهة التحديات المائية وتخدم شعوب المنطقة.