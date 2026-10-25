قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منخفض جوي ومفاجآت في الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الأيام المقبلة؟
أوباما يسخر من وزير الدفاع الأمريكي: كم يقضي من الوقت لتصفيف شعره أمام المرآة؟
أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق
خبيرة سياسية: واشنطن تستخدم الضغط العسكري لتهيئة الأجواء لتصعيد مُحتمل مع إيران
جنرال إسرائيلي يحذر: إسقاط النظام الإيراني وهم ونتنياهو يقود إسرائيل نحو كارثة
لازم ترجعوا للطريق الصح.. شوبير: أزمة الأهلي مش في الصفقات.. والنحاس كان استثناء
وزير الري: الفجوة المائية في مصر تتسع سنويا.. ونصيب الفرد يتراجع إلى 450 مترا
يلامس الـ 56 جنيها.. صعود جديد في أسعار الدولار اليوم الأحد بجميع البنوك
جيش الاحتلال يعلن تصفية قياديين في غزة.. ويتهمهما بتحويل ملايين الشواقل إلى حماس
رئيس الوزراء: مصر تسعى لشراكة تنموية مع دول حوض النيل دون المساس بأمنها المائي
السفير بسام راضي يكرم طبيباً مصرياً أنقذ إيطالياً من توقف القلب في روما
التحالف:‏ اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية أطلقتها الفصائل اليمنية على السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوزراء: نعمل على تحديد أولويات المنطقة العربية وأفريقيا قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
إسراء صبري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أهمية الدورة الحالية من الاجتماعات المعنية بملف المياه، باعتبارها إحدى المحطات الرئيسية الأخيرة استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، المقرر عقده في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل، بتنظيم مشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والسنغال.

وأوضح مدبولي خلال فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، أن مصر تستهدف الوصول إلى المؤتمر بأولويات محددة ومبادرات قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يسهم في تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بضمان إتاحة المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع.

وشدد على ضرورة التعبير بوضوح عن احتياجات المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وتعزيز الجهود الدولية لمواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ وحماية النظم البيئية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تعمل، من خلال رئاستها المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي «المياه من أجل الكوكب»، على دفع هذه الملفات وتعزيز التعاون الدولي للوصول إلى حلول عملية تسهم في مواجهة التحديات المائية وتخدم شعوب المنطقة.

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التنمية المستدامة أسبوع القاهرة للمياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

أحمد فتوح

الزمالك يُوجّه تحذيرًا أخيرًا لـ «فتوح وأحمد شريف والزناري» بعد واقعة رواندا

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

امام عاشور

مفيش هزار الفترة الجاية.. أحمد شوبير يعلق على استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الاهلي

«قرصة ودن» .. إبراهيم فايق يكشف كواليس استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي

ترشيحاتنا

جانب من تفقد الحملة

نائب محافظ سوهاج يتابع بدء فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية

تستمر لمدة 21 يومًا.. محافظ الأقصر يشهد انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية من مدرسة "وادي الملكات" الابتدائية بمدينة الأقصر

محافظ الأقصر يطلق حملة تطعيم الأطفال ضد الحصبة من مدرسة وادي الملكات

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يكرم مطوري التطبيق الرسمي للمحافظة لتعزيز التحول الرقمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد