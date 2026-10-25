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2 مليار يورو لمياه مصر.. البنك الأوروبي للاستثمار يكشف عن أبرز مشروعاته لتعزيز الأمن المائي
مدبولي: مصر تود أن يتحول حوض النيل إلى مجال للشراكة والتنمية لا ساحة للتنافس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

2 مليار يورو لمياه مصر.. البنك الأوروبي للاستثمار يكشف عن أبرز مشروعاته لتعزيز الأمن المائي

أرشيفية
أرشيفية
إلهام عبد العزيز

أكدت جلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، أن البنك قدم أكثر من 1.2 مليار يورو لتمويل استثمارات المياه في مصر منذ عام 1989، مشيرة إلى استمرار دعم المشروعات التي تستهدف تحسين خدمات الصرف الصحي، ورفع جودة المياه، وتعزيز الأمن المائي، في ظل التحديات المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ.

وقالت فيجليوتي، خلال كلمتها الافتتاحية في أسبوع القاهرة للمياه 2026، الأحد 25 أكتوبر، إن المياه تمثل عنصرًا أساسيًا لدعم المجتمعات المحلية والزراعة والصناعة، مؤكدة أن حمايتها ترتبط مباشرة بالصحة العامة والأمن الغذائي وسبل العيش.

وأضافت أن شح المياه والتلوث وارتفاع مستوى سطح البحر تفرض ضرورة تبني استجابة متكاملة، تشمل ترشيد استخدام المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتطوير أنظمة الري، وحماية المجتمعات الساحلية.

مشروعات الصرف الصحي في مصر

وأوضحت نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار أن البنك يدعم مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بغرب الإسكندرية، الذي من المقرر أن يخدم 1.5 مليون شخص، إلى جانب مشروع الصرف الصحي في حلوان، الذي يستهدف خدمة نحو 2.1 مليون شخص.

وأشارت إلى أن المشروعات الجارية في كفر الشيخ ومصرف كيتشنر بمنطقة دلتا النيل تسهم في تحسين جودة المياه ودعم سبل العيش في واحدة من أهم المناطق الزراعية في مصر.
ووفقًا لفيجليوتي، من المتوقع أن يستفيد نحو 400 ألف شخص من مشروع كفر الشيخ، و200 ألف شخص من مشروع مصرف كيتشنر، من خلال تحسين خدمات الصرف الصحي وحماية الموارد المائية.

ولفتت إلى أن برنامج مصرف كيتشنر يعتمد نهجًا متكاملًا يجمع بين معالجة مياه الصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة وإعادة تأهيل المصرف، بما يتيح معالجة مصادر التلوث المترابطة وتحقيق فوائد تمتد إلى المنطقة بأكملها.

15 مليار يورو لتمويل مشروعات المياه عالميًا

وفي سياق متصل، أكدت فيجليوتي أن مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار تستهدف زيادة تمويل مشروعات المياه إلى 15 مليار يورو خلال الفترة من 2025 إلى 2027، عبر برنامج المرونة المائية، بما يسهم في حشد استثمارات إجمالية تصل إلى 40 مليار يورو على مستوى العالم.

وأضافت أن البنك تعهد، في إطار مبادرة «Water Forward»، بالمساهمة في تحقيق الأمن المائي لنحو 300 مليون شخص بحلول عام 2030، دعمًا للجهود العالمية الرامية إلى الوصول إلى مليار شخص.

وشددت على أن التمويل وحده لا يكفي لإنجاح مشروعات المياه، إذ يتطلب الأمر إعدادًا جيدًا للمشروعات، ومؤسسات قوية، وقدرات فنية تضمن التنفيذ والصيانة، مؤكدة أهمية التعاون مع السلطات المصرية وشركاء التنمية لتوفير التمويل والخبرات الفنية والدعم الاستشاري.

واختتمت فيجليوتي بالتأكيد على استعداد البنك الأوروبي للاستثمار لمواصلة التعاون مع مصر لبناء أنظمة مائية قادرة على الصمود أمام التحديات المناخية، وحماية سبل العيش، وضمان وصول فوائد الاستثمارات إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا.

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