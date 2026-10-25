هيئة الدواء: الإبلاغ الإلكتروني عن الآثار الجانبية يعزز سلامة استخدام الأدوية

قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة أتاحت للمواطنين الإبلاغ إلكترونيًا عن الآثار الجانبية للأدوية والمشكلات المرتبطة باستخدامها، عبر برنامج اليقظة الدوائية، بهدف تسهيل الإبلاغ وتسريع رصد أي مخاطر محتملة.

وأضاف رجائي، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن متابعة سلامة المستحضرات الدوائية لا تقتصر على الالتزام بالجرعات الصحيحة، بل تشمل رصد الآثار الجانبية والتداخلات الدوائية، بما يتيح للهيئة إعادة تقييم سلامة الأدوية واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة.

وتابع أن البلاغات الواردة تساعد الهيئة على تحديد التدخلات المطلوبة، سواء بتعديل الجرعات أو إدخال تغييرات على المستحضرات الدوائية، إلى جانب تطوير الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالأدوية وتوزيعها، بما يسهم في تعزيز سلامة المنظومة الدوائية وحماية المرضى.