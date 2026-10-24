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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدواء فيه سم قاتل .. أوكرانيا تعلن عن إعتقال فتاة متهمة بتسميم الجنود

أوكرانيا
أوكرانيا
محمود نوفل

 ألقت الشرطة الأوكرانية  القبض على فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، يُشتبه في مساعدتها لأجهزة الأمن الروسية في تسميم جنود أوكرانيين، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم.

ومنذ اندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا في عام 2022، تبادل الطرفان الاتهامات بتجنيد قاصرين لتنفيذ أعمال تخريبية، بما في ذلك عمليات التسميم.

وذكر البيان الصادر عن الشرطة أن الفتاة -التي لم يُكشف عن هويتها- يُشتبه في قيامها بتجهيز مواد سامة وإرسالها إلى جنود أوكرانيين تواصلت معهم عبر تطبيق "تيليجرام".

وبيّنت الشرطة الأوكرانية  أنها اعتقلت الفتاة في مدينة جيتومير، غرب كييف، بعد أن تلقت -وفقاً للاتهامات- تعليمات من جهة روسية مقابل الحصول على مبلغ لا يقل عن 5000 هريفنيا (ما يعادل 111 دولاراً).

وأشار البيان إلى أن الجنود تلقوا طروداً تحتوي على "أدوية مجانية"، وطُلب منهم "تناولها أمام الكاميرا".

وتابع البيان: "لم يكن المتلقون على علم بأن الكبسولات تحتوي على جرعة قاتلة من الميثادون"، مشيراً إلى أن "جنديين لقيا حتفهما نتيجة التسمم في منطقة جيتومير".

وأفادت الشرطة بأنها تمكنت من تحديد هوية أشخاص آخرين تلقوا طروداً مماثلة، مما "حال دون وقوع أربع جرائم قتل أخرى" في أنحاء البلاد.

وذكر بيان الشرطة أنه تم إبلاغ الفتاة بأنها مشتبه بها في "المساعدة والتحريض على القتل العمد لشخصين في إطار مؤامرة مسبقة".

كما تواجه الفتاة شبهة "نقل مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التوزيع"، وقد تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً في حال إدانتها.

وحذرت الشرطة من أن روسيا تهدف إلى "قتل أبناء الشعب الأوكراني وزعزعة الاستقرار داخل البلاد".

ونصحت الشرطة المواطنين قائلة: "لا تقبلوا أدوية أو أي مواد أخرى، أو حتى أطعمة ومشروبات مجهولة المصدر، من أشخاص لا تعرفونهم جيداً".

ومنذ بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022، تؤكد السلطات الأوكرانية أنها فتحت آلاف التحقيقات في قضايا تتعلق بالتعاون مع العدو، وكثيراً ما تعتقل أفراداً يُتهمون بالعمل لصالح موسكو. في عام 2023، اتهمت أوكرانيا روسيا بتسميم زوجة كيريلو بودانوف، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، ويشغل حالياً منصب مستشار رئاسي.

أوكرانيا روسيا الجنود الأوكران الشرطة الأوكرانية

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