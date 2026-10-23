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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعلن استعادة إمكانية الوصول لشبكة ستارلينك في أوكرانيا

ترامب
ترامب
أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن (الملياردير الأمريكي) إيلون ماسك قام بإعادة تفعيل وصلاحيات الوصول إلى شبكة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في أوكرانيا، وذلك وسط تقارير متضاربة حول سرعة النظام والقيود المفروضة عليه وسط المعارك المستمرة.

وتعتمد أوكرانيا في اتصالاتها العسكرية والميدانية على كل من خدمة "ستارلينك" المدنية وشقيقتها الأكثر أمنا "ستارشيلد"، وذلك بحسب طبيعة الاحتياجات العملياتية.. حسبما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وتعتمد هذه الشبكات على كوكبة ضخمة تضم 10 آلاف قمر صناعي في مدار الأرض المنخفض لتوفير الاتصال، لا سيما في المناطق النائية وميادين القتال؛ إذ تعتمد الحروب الحديثة بشكل كبير على الإنترنت عالي السرعة لتشغيل الطائرات بدون طيار (المُسيرات) بفاعلية.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس/، إن سرعة النظام المستخدم من قبل الجيش الأوكراني لم تُستعد بالكامل بعد.

وتابع "إن السرعة لم تعُد إلى معدل 400 كيلومتر في الساعة (250 ميلا في الساعة)"، مضيفا: "نحن نعمل على ذلك.. أنتظر التواصل مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فقد وعدني بالعودة بمعلومات خلال نحو 48 ساعة".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيلون ماسك شبكة الإنترنت الفضائي ستارلينك

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