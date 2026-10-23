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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا دفاع أوكرانيا والسويد يبحثان هاتفيا احتياجات كييف للدفاع الجوي

وزير الدفاع الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني
أ ش أ

بحث وزير الدفاع الأوكراني يفهيني خمارا، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره السويدي بول يونسن الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا لتعزيز قدراتها على حماية مجالها الجوي.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن خمارا أطلع يونسن على آثار هجوم روسي الليلة الماضية، وشدد على ضرورة تعزيز قدرات أوكرانيا على التصدي للتهديدات الباليستية في أسرع وقت ممكن.

ونقل البيان عن الوزير الأوكراني قوله إن الأولوية الحالية تتمثل في تعزيز القدرة على مواجهة التهديدات الباليستية، بما يشمل توفير صواريخ اعتراضية لمنظومات "باتريوت".

وأضاف أن أوكرانيا مستعدة للعمل مع شركائها على آليات مختلفة لتوريد هذه الصواريخ.. مشيرا إلى أن كل شحنة من الصواريخ الاعتراضية وكل فرصة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية تمثل أهمية كبيرة لبلاده.

وأوضحت الوزارة أن أوكرانيا تعاقدت بالفعل على توريد صواريخ لمنظومات "باتريوت"، لكنها تطلب من شركائها نقل صواريخ اعتراضية من مخزوناتهم الحالية إليها، مقابل الحصول على شحنات مستقبلية مخصصة لأوكرانيا.

وبحث المسؤولان أيضا تسريع تسليم الصواريخ المخصصة لمنظومات الدفاع الجوي "آيريس-تي"، إلى جانب احتياجات أوكرانيا من منظومات الدفاع الجوي المحمولة على الكتف والذخائر الخاصة بها، والتي تنتجها السويد.

وأضافت أن تسليم المزيد من هذه المنظومات والذخائر يمثل أهمية لأوكرانيا، مشيرة إلى أن المسألة كانت ضمن الموضوعات التي تناولها الاتصال.

وتطرقت المحادثات كذلك إلى طائرات "غريبن" المقاتلة، حيث أشارت وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن كييف وستوكهولم تمضيان وفقا للخطة في تدريب أطقم الطائرات.

وشدد خمارا على أن تسليم هذه الطائرات، إلى جانب أسلحتها، من شأنه تعزيز القوات الجوية الأوكرانية بشكل كبير، وتحسين قدرتها على التصدي للطائرات الروسية التي تحمل قنابل جوية موجهة.

وأعرب الوزير الأوكراني - في ختام الاتصال الهاتفي - عن شكره إلى السويد على دعمها القوي والمتواصل لبلاده.


 

وزير الدفاع الأوكراني تصال هاتفي السويدي بول يونسن

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