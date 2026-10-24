ترامب يطلب من إيلون ماسك إنهاء تباطؤ «ستارلينك» في أوكرانيا

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الملياردير إيلون ماسك، الأربعاء، طالب خلاله بمعالجة مشكلة تباطؤ نظام «ستارلينك» للاتصالات في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين قولهم إن أداء النظام شهد تحسنًا عقب المحادثة بين ترامب وماسك، لكنه لم يعد بعد إلى كامل قدرته التشغيلية.

وبحسب التقرير، أعرب ترامب خلال الاتصال عن إحباطه إزاء تباطؤ النظام في أوكرانيا، وما يترتب عليه من تأثيرات في قدرات الاتصالات، بما في ذلك الاتصالات المستخدمة في عمليات اعتراض الإشارات.

ويأتي ذلك في ظل الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها نظام «ستارلينك»، التابع لشركة «سبيس إكس» المملوكة لماسك، في توفير خدمات الاتصالات للقوات الأوكرانية، لا سيما في ظل استمرار الحرب مع روسيا.