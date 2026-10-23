الاتفاق أو إجراءات أخرى.. ترامب: سنتعامل مع كوبا فور الانتهاء من ملف إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتعامل مع الملف الكوبي فور الانتهاء من الحرب مع إيران، في تصريحات تعكس استمرار الضغوط الأمريكية على هافانا بالتزامن مع التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق أن واشنطن تتواصل مع كوبا، و ستتعامل مع الملف الإيراني أولًا، مشيرًا إلى أن بلاده قد تتوصل إلى اتفاق مع هافانا أو تتخذ إجراءات أخرى.

تأتي هذه التصريحات في ظل توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا، مع استمرار الضغوط الاقتصادية الأمريكية وأزمة الوقود وانقطاع الكهرباء في الجزيرة. وفي المقابل، تؤكد هافانا تمسكها بسيادتها ورفضها أي تدخل في نظامها السياسي.