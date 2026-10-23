في لفتة إنسانية.. ملك الأردن يزور مصابي هجوم الكرك الإرهـ ابي| بالصور

في لفتة إنسانية عقب هجوم دامٍ هزّ مدينة الكرك الأردنية، زار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين المصابين جراء الهجوم، للاطمئنان على حالتهم الصحية، في زيارة وثقتها صور نشرتها وكالة الأنباء الأردنية، وأظهرت جانبًا من جولته داخل المستشفى ولقاءاته بالمصابين.

وجاءت الزيارة في أعقاب الهجوم الذي شهدته مدينة الكرك اليوم الجمعة، وأسفر عن مقتل وإصابة نحو 26 شخصا، في هجوم دام على كنيسة نفذه 4 مسلحين وفقًا لما أوردته وكالة البتراء.

وأظهرت الصور التي نشرتها الوكالة الأردنية الملك عبد الله الثاني خلال تفقده المصابين داخل المستشفى، واطمئنانه على أوضاعهم الصحية، في أعقاب الأحداث الأمنية التي أثارت حالة من القلق في المدينة الواقعة جنوبي الأردن.

وكانت قوات الأمن الأردنية أعلنت مقتل ملاحقة 4 مسلحين متورطين في الهجوم، الذي استهدف دورية أمنية في الكرك وإحدى الكنائس، وشهد تطورات أمنية استدعت تحرك القوات المختصة للتعامل مع المهاجمين.

وسلطت الصور المنشورة الضوء على الجانب الإنساني للزيارة الملكية، التي جاءت في أعقاب سقوط ضحايا من أفراد الأمن والمدنيين، بينما واصلت السلطات الأردنية التعامل مع تداعيات الحادث ومتابعة أوضاع المصابين.