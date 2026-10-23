زيلينسكي: وقف إطلاق النار شرط لبدء الدبلوماسية مع روسيا وصياغة خطة سلام

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون الخطوة الأولى نحو بدء دبلوماسية حقيقية مع روسيا، على أن تتبع ذلك جهود جادة لإعداد خطة سلام.

وقال زيلينسكي - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية- إن تحقيق سلام عادل يتطلب امتلاك جيش أوكراني قوي، وتوفير التمويل اللازم لدعمه لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إلى جانب تعزيز الدفاعات الجوية، ووضع آلية واضحة للرد على أي هجوم روسي محتمل في المستقبل.

وأضاف أن إمكانية استئناف المفاوضات نوقشت عقب الزيارة التي أجراها مؤخرا ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للبيت الأبيض، إلى موسكو، معربا عن أمله في عقد اجتماع بين فرق أوكرانية وأمريكية خلال شهر نوفمبر المقبل أو بحلول منتصفه، لإجراء محادثات على المستوى الفني، مع إمكانية عقد محادثات ثلاثية على مستوى القادة في مرحلة لاحقة.

وأوضح أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار يمثل الخطوة الأولى اللازمة لبدء دبلوماسية حقيقية، فيما يمكن لفرق العمل أن تبدأ إعداد خطة السلام.

وشدد زيلينسكي على حاجة أوكرانيا إلى دعم مالي من شركائها للحفاظ على جيش قوي لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مؤكدا أهمية هذا الدعم، من بين أمور أخرى، في إعادة إعمار البلاد بعد الهجمات الروسية وإنعاش الاقتصاد الأوكراني.