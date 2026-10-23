ترامب: ارتفاع أسعار الوقود ثمن قليل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ارتفاع أسعار الوقود يمثل «ثمنًا قليلًا» مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مدافعًا عن تداعيات الحرب على تكاليف الطاقة في الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أن الزيادة في أسعار البنزين المرتبطة بالحرب مؤقتة، متوقعًا تراجعها بعد انتهاء المواجهة مع إيران، ومعتبرًا أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يستحق تحمّل هذه التكلفة.

تأتي التصريحات وسط ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة، مع استمرار تداعيات الحرب على أسواق النفط العالمية واضطراب الإمدادات، وهو ما يزيد الضغوط الاقتصادية على المستهلكين الأمريكيين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

كان ترامب قد أكد في تصريحات سابقة أن الارتفاع المؤقت في أسعار البنزين أقل تكلفة من السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، بينما تواجه إدارته انتقادات بشأن انعكاسات الحرب على معيشة الأمريكيين وتكاليف الطاقة.