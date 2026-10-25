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الوزراء: توصيات منتدى مصر 2026 تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوزراء: توصيات منتدى مصر 2026 تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
عادل نصار

قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، التي شهدت حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعرضت مسيرة بناء الدولة منذ عام 2014، والتحديات التي واجهتها، إلى جانب الإنجازات التي تحققت بمشاركة المواطنين وتحملهم أعباء هذه المرحلة.

مستهدفات محددة لمختلف القطاعات

وأضاف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في لقاء مع عمرو شهاب، مراسل قناة إكسترا نيوز، أنّ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عرض مجموعة من التوصيات المستخلصة من جلسات المنتدى، شملت الأجور والتعليم والصحة والحياة الاجتماعية والاتصالات، مع السعي إلى وضع مستهدفات محددة وجداول زمنية للتنفيذ بقدر الإمكان.

متابعة شهرية تحت إشراف رئاسة الجمهورية

وأوضح عادل أن الرئيس السيسي وجّه بعقد المنتدى سنويًا، مع تخصيص شهر لمتابعة ما تنفذه الحكومة في أحد القطاعات، تحت إشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، مؤكدًا استمرار المنصة الإلكترونية للمنتدى ورفع القرارات عليها لمتابعة تنفيذها.

المصارحة والمشاركة في رسم المستقبل

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المنتدى استهدف الاستماع إلى أولويات المواطنين ومشكلاتهم ومقترحاتهم، بمشاركة الحكومة والخبراء، معربًا عن أمله في أن تنعكس مخرجاته على تحسين الخدمات وجودة الحياة. 

وأضاف أن المصارحة والمكاشفة تمثلان أساسًا للتوافق على الحقائق ووضع تصور مشترك للسنوات الثلاث المقبلة.

الوزراء مجلس الوزراء الحكومة

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