مهرجان بورسعيد السينمائي يعلن موعد انعقاد دورته الثانية

أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي عن إقامة دورته الثانية خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2026، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، والرئاسة الشرفية للمنتج هشام سليمان.

وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة، وبموافقة اللجنة العليا للمهرجانات المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتأتي الدورة الثانية استكمالًا للنجاح الذي حققته الدورة الأولى، وفي إطار سعي إدارة المهرجان إلى تطوير فعالياته وتعزيز دوره بوصفه منصة سينمائية وثقافية تجمع صناع الأفلام من مصر ومختلف دول العالم، وتسهم في مد جسور التواصل بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دعم المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمامها لعرض تجاربها الإبداعية.

وقد سبق أن أعلنت إدارة المهرجان عن تشكيل أعضاء المكتبين الفني والتنفيذي للدورة الثانية، في إطار الاستعدادات التنظيمية والفنية المبكرة لإقامة دورة جديدة تتضمن برنامجًا متنوعًا من العروض والأنشطة السينمائية والثقافية، بما يتناسب مع مكانة مدينة بورسعيد وتاريخها الثقافي والفني.

ومن المقرر أن تعلن إدارة المهرجان تباعًا، خلال الفترة المقبلة، عن تفاصيل فعاليات الدورة الثانية، بوستر الرسمي لها، إلي جانب المسابقات الرسمية، والورش التدريبية، وقوائم المكرمين، وأعضاء لجان التحكيم، إلى جانب البرامج والأنشطة المصاحبة التي تستهدف إثراء التجربة السينمائية وتعزيز التفاعل بين صناع السينما والجمهور.

وأكدت إدارة المهرجان حرصها على أن تمثل الدورة الثانية خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة مهرجان بورسعيد السينمائي على خريطة المهرجانات السينمائية، من خلال تقديم محتوى فني وثقافي يعكس إيمان المهرجان بدور السينما في التعبير عن القضايا الإنسانية، والاحتفاء بالتنوع الثقافي، وتعزيز الحوار والتواصل بين الشعوب.