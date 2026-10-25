الحرية المصري: تحسين الأجور والخدمات أولوية في تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026

أكد محمد مهني، أمين شباب حزب الحرية المصري، أهمية مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى أن القيمة الحقيقية لأي حوار وطني لا تتوقف عند طرح الرؤى وتشخيص التحديات، وإنما تتجسد في تحويلها إلى أولويات واضحة وخطوات تنفيذية تنعكس على حياة المواطنين وتدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال مهني إن ما يميز مخرجات المنتدى اتساع نطاق الملفات التي تتناولها وارتباطها المباشر باحتياجات المواطن اليومية، بداية من تحسين الأجور وتطوير التعليم والصحة، مرورًا بتعزيز الحماية الاجتماعية، وصولًا إلى تحفيز الصناعة والإنتاج وتوسيع فرص العمل، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الملفات بصورة متكاملة يمثل مدخلًا لربط أهداف التنمية بالاحتياجات الفعلية للمجتمع.

من التوصيات إلى نتائج يشعر بها المواطن

وأوضح أمين شباب حزب الحرية المصري أن توصيات تحسين الأجور وتطوير الخدمات العامة تكتسب أهميتها من اتصالها المباشر بمستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن تنفيذها يتطلب آليات محددة وأولويات قابلة للقياس ومتابعة مستمرة لما يتحقق على أرض الواقع.

وأضاف أن رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين دخول العاملين بالقطاع الطبي وأعضاء هيئة التدريس لا ينبغي فصلهما عن تطوير الخدمات الأساسية وتعزيز كفاءة الاقتصاد، موضحًا أن تحسين مستوى المعيشة يتطلب مسارًا متكاملًا يوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات النمو الاقتصادي.

وأشار مهني إلى أن تطوير المدارس الحكومية، والتوسع في المدارس المصرية اليابانية، واستكمال الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وتطوير المدارس الفنية، تمثل جوانب أساسية للاستثمار في الإنسان وربط التعليم بمتطلبات سوق العمل وإعداد الشباب لفرص العمل الجديدة.

الحماية الاجتماعية معيار لقياس الأثر

ولفت مهني إلى أهمية استكمال المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، ودعم علاج الحالات الحرجة، وزيادة أعداد سيارات الإسعاف، وتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، بما يعزز وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد أن قياس أثر هذه التوصيات يرتبط بمدى تحسن جودة الخدمات ووصولها إلى مستحقيها، مشددًا على أن الحماية الاجتماعية تتطلب كفاءة التنفيذ واستمرارية المتابعة، وليس مجرد إعلان البرامج والمبادرات.

الإنتاج والاستثمار.. طريق لتوسيع فرص العمل

وأوضح مهني أن تقديم الحوافز للقطاع الصناعي وتمويل الشباب أصحاب المشروعات الصناعية بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» يدعمان الإنتاج ويوسعان فرص التشغيل، مشيرًا إلى أن تحسين المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية يحتاجان إلى اقتصاد أكثر قدرة على الإنتاج وخلق فرص العمل.

وأضاف أن ربط الملفات الاجتماعية والإنتاجية يمنح توصيات المنتدى إطارًا متكاملًا، فالتنمية لا تُقاس بحجم المشروعات والمبادرات فقط، وإنما بقدرتها على تحسين الخدمات وتوسيع فرص العمل ومساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

وشدد مهني على ضرورة تحديد أولويات التنفيذ، وتوزيع المسؤوليات، ووضع جداول زمنية واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يسمح بمتابعة التقدم ورصد التحديات وتقييم الأثر الفعلي للسياسات على حياة المواطنين.

وأكد أن نجاح مخرجات منتدى مصر 2026 يرتبط بترجمة التوصيات إلى نتائج ملموسة في الأجور والخدمات والحماية الاجتماعية والإنتاج، بما يربط الحوار الوطني بأولويات عملية تدعم التنمية المستدامة وتحسن جودة الحياة.