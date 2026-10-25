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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بالوفد: توصيات «منتدى مصر» خارطة طريق لتعزيز التنمية المستدامة

المهندس محمد شيعشع، القيادي بحزب الوفد
المهندس محمد شيعشع، القيادي بحزب الوفد
معتز الخصوصي

أكد المهندس محمد شيعشع، القيادي بحزب الوفد، أن «منتدى مصر» يمثل منصة استراتيجية رائدة لصياغة المستقبل، وواحدًا من أبرز الفعاليات الوطنية والدولية التي تجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار وممثلي القطاعين الحكومي والخاص؛ لمناقشة التحديات الراهنة واستشراف آفاق المستقبل الاقتصادي والتنموي.

وأوضح شيعشع أن التوصيات التي خرج بها المنتدى في دورته الحالية تعكس فهمًا عميقًا للواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتمثل خارطة طريق متكاملة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي تقودها الدولة المصرية، بما يتماشى مع طموحات الجمهورية الجديدة في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الشباب، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية.

وأضاف القيادي بحزب الوفد أن التركيز على قضايا التحول الرقمي، وتوطين الصناعة، والابتكار، وتطوير البنية التحتية، يعكس رؤية استباقية تستهدف مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وشدد شيعشع على ضرورة تكاتف الجهود التشريعية والتنفيذية والمجتمعية للإسراع في تفعيل توصيات المنتدى، وترجمتها إلى سياسات وبرامج عمل تنفيذية ملموسة، بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن حزب الوفد، بما يمتلكه من تاريخ عريق ومواقف وطنية راسخة، يدعم المبادرات الجادة التي تخدم مصلحة الوطن، ويسخر طاقاته وكوادره للتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق الأهداف التنموية المنشودة ورفعة شأن مصر.

التحديات الراهنة مسيرة التنمية المستدامة الجمهورية الجديدة الاقتصاد الوطني الاستثمار المحلي والأجنبي

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