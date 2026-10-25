إحدى المكرمات في منتدى مصر: التكريم في بلدي بعد التكريم خارجها شعور فخر كبير

تحدثت المهندسة فاطمة رجب عن تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر، وذلك بعد تأهلها للمنافسة النهائية في فرنسا.

وقالت المهندسة فاطمة محمد رجب، التي تم تكريمها بالأمس في ختام منتدى مصر 2026، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، إن تكريمها في مصر له شعور مختلف وإحساس بالفخر، معقبة: “التكريم في بلدي بعد التكريم خارجها شعور فخر كبير”.

وأضافت: “لم نكن نتوقع أن يحصل مشروعنا على المركز الأول، ولكن مع العمل والدراسة شعرنا أن هناك فرصة لتأهل مشروعها للمنافسات النهائية”.

وأوضحت أن مشروعها خاص بإعادة استخدام وتدوير لمبنى وتصميم مبنى أكاديمي ذي خصائص مميزة ويعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتابعت: “أسرتي كانت سعيدة للغاية بتكريمي من الرئيس السيسي، ودعم أسرتي كان سببا أساسيا في تأهل المشروع”.