برلمانية: التحدي الحقيقي لتوصيات منتدى مصر 2026 هو تحويلها إلى نتائج ملموسة للمواطنين

أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن توصيات منتدى مصر 2026 تفتح المجال أمام تبني حلول عملية للتعامل مع أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن نجاح هذه التوصيات يرتبط بقدرة الجهات المعنية على ترجمتها إلى سياسات قابلة للتنفيذ، تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين وتسهم في تحسين مستوى معيشتهم.

حلول واقعية تتجاوز تشخيص التحديات

وأوضحت “الكاتب” أن أهمية منتدى مصر 2026 لا تتوقف عند رصد التحديات التي تواجه المجتمع والاقتصاد، بل تمتد إلى طرح مسارات واقعية تستند إلى احتياجات المواطنين وإمكانات الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من مرحلة طرح الرؤى والمقترحات إلى وضع آليات تنفيذ واضحة تضمن تحقيق نتائج مستدامة.

وقالت إن تحسين مستوى المعيشة يتطلب العمل بالتوازي على عدة محاور، تشمل دعم الصناعة الوطنية، وتوسيع فرص التشغيل، وتحفيز الاستثمارات، ورفع كفاءة الخدمات العامة، بما يحقق التكامل بين متطلبات النمو الاقتصادي وأولويات المجتمع.

الصناعة الوطنية والمشروعات الصغيرة في صدارة الأولويات

وشددت عضو مجلس النواب على أن تطوير القطاعات الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو وتوفير فرص عمل جديدة، لافتة إلى أهمية توجيه الاهتمام نحو المشروعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتزيد من قدرته الإنتاجية والتنافسية.

وأكدت ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع فرص مشاركتها في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية، بما يسهم في تنويع مصادر النمو وخلق فرص اقتصادية أوسع أمام المواطنين.

الحماية الاجتماعية معيار لنجاح الإصلاح الاقتصادي

وفيما يتعلق بالملف الاجتماعي، أكدت النائبة نيفين الكاتب أن نجاح السياسات التنموية لا يُقاس فقط بالمؤشرات الاقتصادية، وإنما بمدى انعكاسها على جودة حياة المواطنين وقدرتها على تلبية احتياجات الأسر المصرية.

وأشارت إلى أهمية توجيه الجهود نحو القطاعات الأكثر ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين، مع مراعاة تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن أن تسير جهود التنمية في مسار يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي معًا.

متابعة التنفيذ والتقييم لضمان تحقيق النتائج

وشددت “الكاتب” على أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة جادة لتنفيذ توصيات المنتدى، ووضع مؤشرات واضحة لقياس معدلات الإنجاز وتقييم الأثر الفعلي للسياسات المتبعة، بما يساعد على تحديد المسئوليات، ورصد التحديات، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي معوقات.

كما أكدت أن استمرار الحوار بين مؤسسات الدولة والخبراء ومختلف فئات المجتمع يمثل عنصرًا مهمًا في صياغة قرارات أكثر فاعلية، ويعزز القدرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين وأولويات التنمية.

نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية

واختتمت النائبة نيفين الكاتب تصريحاتها بالتأكيد على أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة لتعزيز التكامل بين الرؤى الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الرهان الحقيقي يتمثل في تحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأكدت أن تحقيق هذا الهدف من شأنه دعم الثقة في مسار التنمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، وفتح آفاق أوسع للنمو وتحسين مستوى المعيشة خلال المرحلة المقبلة.