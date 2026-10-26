البيضاء بـ84 جنيها.. أسعار الفراخ والبانيه والبيض اليوم بالأسواق

تشهد أسعار الدواجن اليوم الأثنين استقرارًا ملحوظاً في الأسواق بعد اخر ارتفاع، حيث يصل سعر الفراخ البيضاء إلى 84 جنيهاً، أما سعر الفراخ البلدي هي الأغلى على مستوى أنواع الدواجن، لتصل إلى 108 جنيهاً.

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2026، داخل المزارع عند مستوى 74 جنيهًا، فى حين بلغ متوسط سعر بيعها للمستهلك فى الأسواق المحلية نحو 84 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو صدور البانيه اليوم

يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم الإثنين ما بين 200 إلى 230 جنيهاً في بعض المناطق، وهو الأكثر طلباً وشراءً

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم

وشهد سعر كيلو الفراخ الساسو، اليوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2026، استقرارًا داخل المزارع عند مستوى 96 جنيها، فى حين بلغ متوسط سعر بيعها للمستهلك فى الأسواق المحلية نحو 106 جنيهات للكيلو.

سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم

وحقق سعر كيلو الفراخ الأمهات، اليوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2026، استقرارًا داخل المزارع عند مستوى 68 جنيهًا، فى حين بلغ متوسط سعر بيعها للمستهلك فى الأسواق المحلية نحو 78 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الفراخ البلدى اليوم

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدى، اليوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2026، داخل المزارع إلى مستوى 98 جنيه، فى حين بلغ متوسط سعر بيعها للمستهلك فى الأسواق المحلية نحو 108 جنيهات للكيلو.

سعر البيض للمستهلك الآن

أسعار البيض الأبيض

في المزرعة: من 92 إلى 100 جنيه.

للمستهلك: من 110 إلى 125 جنيهًا.

أسعار البيض الأحمر

في المزرعة: من 106 إلى 110 جنيهات.

للمستهلك: من 115 إلى 130 جنيهًا.

أسعار البيض البلدي

في المزرعة: من 129 إلى 130 جنيهًا.

للمستهلك في الأسواق: من 139 إلى 150 جنيهًا.

تصحيح السعر العادل لأسعار الدواجن

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن الارتفاع الحالي في أسعار الدواجن لا يُعد زيادة بالمعنى المتداول، وإنما يمثل تصحيحًا للسعر العادل الذي يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك المصري.

وأوضح السيد أن صناعة الدواجن في مصر قوية، مشيرًا إلى أن أسعارها تتأثر بعدة عوامل، في مقدمتها تكاليف الإنتاج ومدخلاته، إلى جانب آليات العرض والطلب في السوق.

تكلفة الإنتاج



وأكد أن تحركات الأسعار ترتبط بتغير هذه العوامل، موضحًا أن تقييم الأسعار يجب أن يراعي تكلفة الإنتاج واحتياجات السوق، بما يحقق التوازن بين استمرار المنتجين في العمل وقدرة المستهلكين على الشراء.



وشدد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية على أن الارتفاع الحالي يعكس، بحسب وصفه، تصحيحًا للسعر العادل للدواجن، بما يراعي مصالح طرفي السوق، المنتج والمستهلك.