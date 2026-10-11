الغرفة التجارية: ارتفاع أسعار الدواجن تصحيح لمسار الأسعار بعد الانخفاض الكبير

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية يأتي في إطار تصحيح مسار الأسعار بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته سابقًا، موضحًا أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن تصل إلى 70 جنيهًا، بينما يبلغ سعره حاليًا في المزرعة 80 جنيهًا، وهو ما وصفه بالسعر العادل.

وقال سامح السيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إن السبب وراء ارتفاع الأسعار التي يتحملها المواطن يرجع إلى بائعي الدواجن ومحلات التجزئة، مشيرًا إلى أن محلات بيع الدواجن الحية تطرح الكيلو بأسعار تصل إلى 115 جنيهًا، وهو ما يجعل المواطنين لا يشعرون بانخفاض الأسعار رغم تراجعها في مراحل التداول الأخرى.

وأضاف سامح السيد، أن السوق شهدت فائضًا في المعروض خلال الفترة الماضية، لكن الضغط على الشراء مع بداية العام الدراسي أدى إلى زيادة الطلب، لافتًا إلى أن الأسعار السابقة لم تكن مرضية للمنتجين، بينما شهدت الأسعار حاليًا ارتفاعًا.

وأشار رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية إلى وجود ما وصفه بحالة من الافتئات من جانب بعض بائعي الدواجن والمنتجين في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الحلقات الوسيطة تسهم في زيادة أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة الحالية.

وطالب سامح السيد بالتحول التدريجي إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة، موضحًا أنها الأقل سعرًا والأكثر أمانًا من الناحية الصحية للمواطنين، كاشفًا أنه اقترح بيع الدواجن عبر منافذ التموين بأسعار تقل بنسبة 25% عن أسعار الأسواق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير الدواجن بأسعار مناسبة.