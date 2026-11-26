نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدورة الإقليمية السنوية للقانون الدولي الإنساني، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر 2026، بمشاركة ممثلين وخبراء من الدول العربية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى نشر قواعد القانون الدولي الإنساني وتعزيز احترامها وتطبيقها في النزاعات المسلحة.

وأكد السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، في كلمته خلال افتتاح الدورة، أهمية استمرار التعاون المثمر بين الجامعة العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي يمتد منذ عام 1999، في مجال نشر القانون الدولي الإنساني وتعزيز احترامه.

ورحب لعجوزي باللجنة الدولية للصليب الأحمر، الشريك الاستراتيجي في تنظيم الدورة السنوية، مشيداً بالتزامها بهذا الموعد تنفيذاً لخطة العمل الإقليمية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي،

كما رحب بسالي الصعيدي، مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بجمهورية مصر العربية، وغي برونينيكس، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، والمشاركين في الدورة، ناقلاً إليهم تحيات نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

قتل الفلسطينيين وتهجيرهم

وأشار الأمين العام المساعد إلى أن انعقاد الدورة يأتي في إطار جهود جامعة الدول العربية لمواجهة التحديات الإنسانية المتفاقمة التي تشهدها المنطقة العربية جراء النزاعات المسلحة، مستعرضاً المآسي الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من قتل ودمار وتهجير قسري وحصار واستهداف للمدنيين والبنية التحتية المدنية، وقيود على وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد لعجوزي حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الشرعية المعترف بها دولياً، مشيراً إلى أن الانتهاكات التي يتعرض لها، بما تشمله من استهداف للمدنيين وحرمانهم من المساعدات الإنسانية، تمثل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أكد دعم جامعة الدول العربية للمبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، باعتبارها مساراً دولياً مهماً لتعزيز احترام قواعد هذا القانون وتجديد الالتزام السياسي بتطبيقها.

وتناولت الدورة مجموعة من المحاور القانونية والإنسانية، من بينها قواعد القانون الدولي الإنساني وآليات تطبيقها في النزاعات المسلحة، ودور الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر في حالات النزاع، والعلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما ناقشت حماية الأشخاص والأعيان المدنية، والقواعد المنظمة لسير العمليات العدائية، والتحديات المعاصرة المرتبطة بتطور طبيعة الحروب، بما في ذلك الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي.

واختتم السفير محند صالح لعجوزي بالتأكيد على أن تعزيز دور جامعة الدول العربية في ترسيخ القانون الدولي الإنساني يمثل استثماراً في حماية الإنسان وصون كرامته، وتعزيز السلم والأمن والاستقرار في الوطن العربي، مشدداً على أن احترام القانون الدولي مسؤولية مشتركة وأولوية لا تقبل التأجيل.