أطلقت جامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الأسرة والطفولة، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، الحملة العربية التوعوية «وقفتنا تحميها»، بالشراكة والتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر»، وذلك تزامناً مع حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والفتيات، خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمختلف أشكال العنف الذي تتعرض له الفتيات، بما يشمل العنف الجسدي والنفسي والتحرش والزواج المبكر، فضلاً عن العنف في الفضاء الرقمي، وفي مقدمة صوره الابتزاز الإلكتروني والتنمر، والعمل على ترسيخ بيئة آمنة تصون حقوق الفتيات وكرامتهن.

وأكد السفير الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن الحملة تجسد التزام الجامعة العربية بتعزيز العمل العربي المشترك لحماية الفتيات والتصدي لكافة أشكال العنف والانتهاكات التي تمس حقوقهن وكرامتهن.

وأشار إلى أن الحماية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع، مع ضرورة الاهتمام بالفتيات ذوات الإعاقة وتعزيز حقهن في الحماية والدعم والعيش في بيئة آمنة تحفظ كرامتهن.

الحملة التوعوية وقفتنا تحميها

من جانبها، أكدت الدكتورة هدى البكر، الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، أن العنف ضد الفتيات لا يقتصر أثره على الأذى المباشر، بل يمتد ليحرمهن من فرص التعلم والمشاركة وتحقيق طموحاتهن.

وقالت إن «حين تضطر فتاة إلى تغيير مدرستها بسبب التنمر، أو إلى ترك نشاط تحبه خوفاً من تكرار الإساءة، فهي تدفع من فرصها ثمن أذى تعرضت له»، مشددة على مسؤولية الأسرة والمدرسة والمؤسسات المعنية في وقف الأذى وتغيير الظروف التي تسمح باستمراره، باعتبار ذلك جزءاً أصيلاً من مسؤولية المجتمع عن حماية الفتيات.

وتتضمن الحملة تنفيذ مجموعة من الأنشطة والمواد التوعوية والإعلامية، وإنتاج رسائل ومحتوى رقمي يستهدف الفتيات والأسر والعاملين في مجال الطفولة، بما يسهم في التعريف بمختلف صور العنف، وتعزيز ثقافة الوقاية والحماية، والتوعية بآليات الإبلاغ وطلب المساندة.

كما تستهدف الحملة تسليط الضوء على التحديات الإضافية التي تواجه الفتيات ذوات الإعاقة والفتيات في الأسر المعيلة، بما يعزز جهود حمايتهن والتصدي للمخاطر التي قد يتعرضن لها.

وأكدت جامعة الدول العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية، أن حملة «وقفتنا تحميها» تمثل دعوة عربية مشتركة للانتقال من الوعي إلى الفعل، وترسيخ ثقافة مجتمعية ترفض العنف بكافة أشكاله، وتؤمن بأن حماية الفتيات وصون حقوقهن ليست مسؤولية جهة بعينها، بل مسؤولية مشتركة تتطلب التزاماً حقيقياً ومستمرّاً من جميع مؤسسات المجتمع.