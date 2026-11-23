حذّر الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، من خطورة التطورات والتحركات العسكرية التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن ليبيا تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالحفاظ على سيادتها وحماية ثرواتها، في ظل استمرار الانقسام بين مؤسسات الدولة.

وشدد حتيتة ، على أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة التحرك من أجل استعادة وحدة الدولة الليبية، وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، معتبرًا أن الظروف الحالية قد تمثل فرصة مهمة لإعادة توحيد البلاد، إذا توافرت الإرادة السياسية والدعم العربي اللازم.

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أشار إلى وجود حالة من الغضب داخل الشارع الليبي تجاه الاعتداءات التي تستهدف سيادة البلاد، لافتًا إلى أن هناك مطالبات شعبية باتخاذ موقف حاسم وقوي تجاه هذه التطورات.

وتطرق الكاتب الصحفي إلى تداعيات الصراع الروسي الأوكراني والتحركات الأوروبية المرتبطة به، محذرًا من أن استمرار المناوشات دون تدخل عربي لاحتواء الموقف قد يؤدي إلى اتساع دائرة التوتر، موضحًا أن أوكرانيا لا يمكنها مواجهة هذه التطورات بمفردها دون دعم أوروبي.

ولفت حتيتة إلى الأهمية الاستراتيجية للمنطقة التي تشهد هذه التحركات، مستحضرًا ما شهدته خلال الحرب العالمية الثانية من عمليات عسكرية واسعة، مؤكدًا أن الدول العربية مطالبة بمتابعة ما يجري والتدخل سياسيًا للحيلولة دون تفاقم الأوضاع.

كما دعا جامعة الدول العربية إلى وضع ملف توحيد ليبيا على رأس أولوياتها، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، مشيرًا إلى أن ما تشهده البلاد يمثل تهديدًا مباشرًا لمقدراتها الاقتصادية وثرواتها، فضلًا عن سقوط ضحايا ليبيين جراء هذه الأحداث.

وأكد أن التعامل مع الأزمة الليبية لم يعد يحتمل التأجيل، في ظل ما تفرضه التطورات الإقليمية من مخاطر، مشددًا على أن الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها يتطلب موقفًا عربيًا واضحًا وتحركًا جادًا لمنع اتساع دائرة الصراع.