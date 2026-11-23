أظهر مسح اقتصادي تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال نوفمبر، للشهر الثاني على التوالي، مع استمرار ارتفاع الأسعار في الحد من الطلبات الجديدة، وقيود الطاقة الإنتاجية في التأثير على مستويات الإنتاج، رغم استمرار النشاط الاقتصادي عند مستويات قوية تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل يتجاوز متوسطه طويل الأجل.

وذكرت مؤسسة «إس آند بي جلوبال»، أن مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي للإنتاج، الذي يقيس أداء قطاعي التصنيع والخدمات، تراجع إلى 54.6 نقطة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى في 4 أشهر، مقابل 55.9 نقطة في أكتوبر. وتشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو نشاط القطاع الخاص.

وأظهر المسح تباطؤ النمو في قطاعي التصنيع والخدمات، الذي يمثل نحو ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 54.5 نقطة، وهو أدنى مستوى في 3 أشهر، مقابل 54.9 نقطة في أكتوبر، فيما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 54.7 نقطة، وهو أدنى مستوى في 4 أشهر، مقارنة بـ56.1 نقطة في الشهر السابق.

وأشار المسح إلى تراجع الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات، بينما ظلت الطلبات الجديدة في قطاع التصنيع دون تغيير يُذكر، كما انحسرت ضغوط تكاليف مدخلات الإنتاج، لكنها ظلت مرتفعة، بما يشير إلى استمرار التضخم عند مستويات أعلى بكثير من مستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

و قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين المختصين بالأعمال لدى «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس»، إن مؤشرات المسح لا تزال تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي يبلغ نحو 3% خلال الربع الرابع، رغم تباطؤ الإنتاج في نوفمبر، موضحا أن النمو ظل واسع النطاق في قطاعي التصنيع والخدمات، اللذين واصلا زيادة التوظيف بمعدلات تشير إلى تحقيق مكاسب قوية في الوظائف خلال الشهر الجاري.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الناجمة عن تراجع القدرة على تحمل الأعباء المالية لا تزال تمثل مصدر قلق رئيسيا، في ظل استمرار مؤشرات الأسعار عند مستويات تتسق مع تضخم أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة، رغم التراجع النسبي لمعدل ارتفاع الأسعار في نوفمبر.

ولفت إلى أن اضطرابات الإمدادات، المرتبطة على نطاق واسع بتأخيرات الشحن العالمية، اتسع نطاقها، ما زاد مخاوف الشركات بشأن قدرتها على تلبية الطلبات، ومن المرجح أن يضيف مزيدا من الضغوط على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجل نموا بمعدل سنوي بلغ 3.4% خلال الربع الثالث، مدعوما بقوة إنفاق المستهلكين والتوسع المتسارع في استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فيما أضاف أصحاب الأعمال 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، متجاوزين التوقعات.

وجاءت فترة إجراء المسح، الممتدة من 12 إلى 20 نوفمبر، بالتزامن مع موجة بيع حادة في سوق الأسهم الأمريكية، على خلفية المخاوف بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي، وهي موجة قد تؤثر في إنفاق المستهلكين، الذي مثل أحد الركائز الرئيسية لدعم الاقتصاد، غير أن بيانات المسح لم توضح ما إذا كان تراجع الأسهم قد أسهم في انخفاض مؤشرات مديري المشتريات خلال الشهر.