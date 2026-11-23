شن الإعلامي محمد الليثي، هجوما على الجهاز الفني ولاعبي النادي الأهلي، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتساءل الليثي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، عن أسباب تراجع أداء الأهلي، منتقدا عدم استغلال المدير الفني عموتة فترة التوقف لدراسة المنافس والاستعداد للمواجهة، قائلا: «عموتة كان بيعمل ايه في فترة التوقف؟ ما أعتقدش أنه كان بيدرس فريق بيراميدز، لأن الأهلي زي ما هو، لا أداء لا لون لا طعم ولا ريحة».

وتابع الإعلامي، تساؤلاته بشأن وضع الفريق منذ رحيل المدرب السويسري مارسيل كولر، قائلا: «فين الأهلي من ساعة ما كولر مشي؟ هل المشكلة في نوعية المدربين اللي جت، ولا عيب في اللعيبة، ولا الإدارة؟ الواحد فعلا محتار».

وحقق بيراميدز الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، بعدما افتتح كريم حافظ التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 48، مستغلا تراجع أداء الفريق الأحمر وغياب الفاعلية الهجومية.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، محققا العلامة الكاملة بعد الفوز في مبارياته التسع، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، ليتلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، ويبتعد بفارق 7 نقاط عن المتصدر بيراميدز.