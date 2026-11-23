علق الإعلامي أحمد موسى، على هزيمة النادي الأهلي بهدفين دون رد أمام بيراميدز في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، معقبًا: "أنا من إمبارح قلت إني مش مطمن ومش متفائل للمباراة دي".

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: "المشكلة مش في هزيمة الأهلي بهدفين، ولكن المشكلة في أداء الأهلي، مفيش أداء، في رسائل على التليفون دلوقتي من زمايلي الزملكاوية وفرحانين جدًا، وكأني الزمالك اللي بيلعب".

وناشد أحمد موسى، الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي بإقالة حسين عموتة، أنا مشوفتش دفاع الأهلي بالشكل ده، دفاع الأهلي تعبان، خط الوسط تعبان، الهجوم تعبان، الأهلي كله تعبان".

وأكمل: دا مش الأهلي ولا مستوى الأهلي، جماهير الأهلي كلها تطالب بإقالة المدرب الحالي حسين عموتة، الفرق بينا وبين بيراميدز 7 نقاط، لو المدرب ده كمل بالسلامة الدوري، الأهلي النهارده بيقدم مستوى سيئ، لا المدرب موجود ولا اللاعبين بيقدموا أداء.

وأردف: أتمنى من محمود الخطيب إقالة المدرب، لا يليق بالأهلي هذا المدرب الضعيف، مفيش كورة للأهلي راح بها على مرمى بيراميدز، فين الأهلي فين اللعيبة فين المدرب فين الإدارة، أداء الأهلي وحش، الجماهير بتروح من الاستاد علشان مفيش كورة في الملعب".

وأردف: الكورة مكسب وخسارة، أنت عمال تتمشى في الاستاد، الشوط الأول خلص، استحوذ 70%، أنت مجيتش المباراة، مبروك لنادي بيراميدز، المدرب لا يسوى أي شيء، فنيًا المدرب مجاش وليس له بصمة".

وأشار أحمد موسى: "جماهير الأهلي تنكد عليها بسبب عموتة، حان وقت التغيير حان وقت الإقالة، الأهلي وحش أوي، مصطفى فتحي واخد الكورة من نص الملعب وعمال يجري بيها ويعدي من كل اللاعبين، دفاع الأهلي مفتوح ولا كأنه شارع صلاح سالم".