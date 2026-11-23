في إطار التحركات الحكومية لتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي وتوفير الحماية للعاملين بالمهن غير التقليدية، بدأت وزارة العمل اتخاذ خطوات لضم عمال توصيل الطلبات «الدليفري» إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، بما يتيح لهم الحصول على منح مالية وتعويضات ومزايا للرعاية الصحية والاجتماعية، لمواجهة المخاطر المهنية والظروف المعيشية الطارئة.

وكشفت الوزارة عن الحالات التي يحق فيها لعمال الدليفري الحصول على المنح والتعويضات، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون الموقع مع عدد من شركات خدمات التوصيل، والذي يستهدف تسجيل العاملين بهذا القطاع في قواعد بيانات الوزارة، وإدراجهم ضمن المستفيدين من خدمات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وفقا للضوابط والقواعد المنظمة.

حالات استحقاق عمال الدليفري للمنح والتعويضات

حددت وزارة العمل 10 حالات لاستحقاق عمال توصيل الطلبات للمنح والمساعدات، موزعة على 3 مجموعات رئيسية، تشمل حالات الوفاة والعجز، والظروف الاجتماعية، والتدخلات الطبية، وتتمثل في الآتي.

أولا: حالات الوفاة والعجز

تتضمن هذه المجموعة 4 حالات تستهدف توفير الدعم للعامل أو أسرته عند التعرض للوفاة أو العجز، سواء نتيجة حوادث العمل أو لأسباب طبيعية، وتشمل:

الوفاة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل.

العجز الكلي أو الجزئي الناتج عن حادث أثناء العمل.

الوفاة لأسباب طبيعية.

العجز الكلي أو الجزئي لأسباب طبيعية.

ثانيا: الحالات الاجتماعية

تشمل المنظومة عددا من المناسبات والظروف الأسرية التي تتيح للعامل الحصول على منحة اجتماعية، وهي:

وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

الزواج، وتصرف المنحة لمرة واحدة فقط.

ميلاد الطفل الأول أو الثاني.

إنجاب التوائم.

ثالثا: الحالات الطبية

تتضمن أوجه الدعم الصحي المقررة لعمال الدليفري المساعدة في إجراء العمليات الجراحية، سواء كانت:

العمليات الجراحية الكبرى.

العمليات الجراحية الصغرى.

ضوابط صرف منح وتعويضات عمال الدليفري

أكدت وزارة العمل أن صرف المنح والتعويضات يخضع للقرارات والقواعد المنظمة لكل حالة، بما يضمن وصول الدعم إلى العمال المستحقين، وتمكينهم من الاستفادة من أوجه الرعاية التي يقدمها صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

ويأتي تسجيل عمال الدليفري ضمن قواعد بيانات الوزارة بالتعاون مع شركات التوصيل، باعتباره خطوة أساسية لتحديد المستفيدين وإتاحة الخدمات والمساعدات المقررة لهم، وفقا لشروط الاستحقاق المعتمدة.

الحماية الاجتماعية لعمال توصيل الطلبات

تستهدف وزارة العمل من خلال هذه الإجراءات توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل العاملين في أنماط العمل الحديثة، خاصة عمال توصيل الطلبات الذين يواجهون مخاطر يومية أثناء التنقل وتنفيذ مهام العمل.

كما تسعى هذه الخطوة إلى توفير مظلة أمان اجتماعي وصحي للعاملين وأسرهم، من خلال المساندة المالية في حالات الوفاة والعجز والظروف الاجتماعية والمرضية، بما يساعد على تخفيف الأعباء الطارئة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المعيشي لهذه الفئة.