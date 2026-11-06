قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة بيراميدز والداخلية اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر؟.. المقارنة بين الشخصيات والأسئلة الشخصية وفتح الخلافات القديمة أبرز الأسباب
الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار وسيول على 11منطقة منها مكة والمدينة
طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.. الأماكن والرسوم
الصين : أمريكا كثفت في من عقوباتها وفرضت قيوداً تمييزية ضدنا
قطع مياه الشرب عن قري في بني مزار وديرمواس بالمنيا.. المواعيد والأماكن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب حماة الوطن يثمن استجابة الحكومة لمقترح التأمين على عمال الدليفري: خطوة مهمة لحماية الشباب

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

ثمّن النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، استجابة الحكومة لمطلب توفير الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين في قطاع توصيل الطلبات «الدليفري»، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وشركة «طلبات مصر» وعدد من شركات خدمات التوصيل، لتوفيق أوضاع العاملين بالقطاع وتسجيلهم ضمن قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، بما يتيح استفادتهم من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية.

وأكد رشاد أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا نحو حماية شريحة واسعة من الشباب العاملين في مهنة الدليفري، وتوفير مظلة للرعاية والتأمين تساعدهم على مواجهة المخاطر والحوادث التي قد يتعرضون لها أثناء أداء عملهم، مشيرًا إلى أن هذا الملف سبق أن طرحه من خلال مقترح برلماني قبل أيام.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أنه تقدم بمقترح يستهدف وضع إطار تنظيمي متكامل لمهن الشحن والتوصيل والدليفري ووسائل النقل الخفيف، مع إلزام شركات الشحن والتوصيل بإتاحة وثائق تأمين للعاملين لديها، بما يضمن حصولهم على الحماية اللازمة ويحفظ حقوقهم في مواجهة مخاطر العمل.

وقال رشاد إن العاملين في هذا القطاع يقدمون خدمة يومية مهمة للمواطنين، ويضم القطاع أعدادًا كبيرة من الشباب، بينهم طلاب جامعات يعملون لمساعدة أنفسهم وأسرهم، وهو ما يستدعي توفير ضمانات حقيقية لحمايتهم، خاصة في ظل ما يتعرضون له من مخاطر الطرق وحوادث التوصيل.

وأضاف أن بروتوكول التعاون يتضمن عددًا من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، من بينها صرف إعانات وتعويضات في حالات الوفاة والعجز الناتجين عن حوادث العمل، إلى جانب حالات الوفاة والعجز الطبيعية، والعمليات الجراحية، والزواج والمواليد، وهو ما يمثل خطوة في اتجاه توسيع مظلة الحماية لتشمل هذه الفئة.

وشدد رشاد على أهمية البناء على هذه الخطوة، من خلال التوسع في تطبيق منظومة الحماية على مختلف شركات الشحن والتوصيل، والعمل على استكمال الإطار التنظيمي للمهنة، بما يضمن استفادة جميع العاملين من مظلة تأمينية واجتماعية واضحة ومستدامة.

واختتم النائب عمرو رشاد بالتأكيد على أن حماية عمال الدليفري ليست مجرد إجراء اجتماعي، وإنما ضرورة تفرضها طبيعة العمل والمخاطر المرتبطة به، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الشباب وتوفير الأمان لهم ولأسرهم، تقديرًا لدورهم في منظومة الخدمات اليومية.لدليفري: خطوة مهمة لحماية الشباب


ثمّن النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، استجابة الحكومة لمطلب توفير الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين في قطاع توصيل الطلبات «الدليفري»، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وشركة «طلبات مصر» وعدد من شركات خدمات التوصيل، لتوفيق أوضاع العاملين بالقطاع وتسجيلهم ضمن قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، بما يتيح استفادتهم من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية.

وأكد رشاد أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا نحو حماية شريحة واسعة من الشباب العاملين في مهنة الدليفري، وتوفير مظلة للرعاية والتأمين تساعدهم على مواجهة المخاطر والحوادث التي قد يتعرضون لها أثناء أداء عملهم، مشيرًا إلى أن هذا الملف سبق أن طرحه من خلال مقترح برلماني قبل أيام.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أنه تقدم بمقترح يستهدف وضع إطار تنظيمي متكامل لمهن الشحن والتوصيل والدليفري ووسائل النقل الخفيف، مع إلزام شركات الشحن والتوصيل بإتاحة وثائق تأمين للعاملين لديها، بما يضمن حصولهم على الحماية اللازمة ويحفظ حقوقهم في مواجهة مخاطر العمل.

وقال رشاد إن العاملين في هذا القطاع يقدمون خدمة يومية مهمة للمواطنين، ويضم القطاع أعدادًا كبيرة من الشباب، بينهم طلاب جامعات يعملون لمساعدة أنفسهم وأسرهم، وهو ما يستدعي توفير ضمانات حقيقية لحمايتهم، خاصة في ظل ما يتعرضون له من مخاطر الطرق وحوادث التوصيل.

وأضاف أن بروتوكول التعاون يتضمن عددًا من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، من بينها صرف إعانات وتعويضات في حالات الوفاة والعجز الناتجين عن حوادث العمل، إلى جانب حالات الوفاة والعجز الطبيعية، والعمليات الجراحية، والزواج والمواليد، وهو ما يمثل خطوة في اتجاه توسيع مظلة الحماية لتشمل هذه الفئة.

تطبيق منظومة الحماية

وشدد رشاد على أهمية البناء على هذه الخطوة، من خلال التوسع في تطبيق منظومة الحماية على مختلف شركات الشحن والتوصيل، والعمل على استكمال الإطار التنظيمي للمهنة، بما يضمن استفادة جميع العاملين من مظلة تأمينية واجتماعية واضحة ومستدامة.

واختتم النائب عمرو رشاد بالتأكيد على أن حماية عمال الدليفري ليست مجرد إجراء اجتماعي، وإنما ضرورة تفرضها طبيعة العمل والمخاطر المرتبطة به، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الشباب وتوفير الأمان لهم ولأسرهم، تقديرًا لدورهم في منظومة الخدمات اليومية.

الإسكان مجلس الشيوخ حماة الوطن عمال الدليفري عمال الدليفري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

صورة تعبيرية

تفاصيل التحقيقات في العثور على هيكل عظمي لطبيبة داخل شقتها بالهرم بعد 3 سنوات

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

سيد معوض

بعد استبعاد نجله من قائمة الأهلي.. سيد معوض يثير الجدل: كده كتير.. كفاية ظلم

ترشيحاتنا

اسبوع الجونة

أسبوع الجونة للصورة يتيح باقات مجانية كاملة لطلاب التخصصات الفنية

عمرو دياب

عمرو دياب يصل دبي استعدادا لحفله في ليلة السبت

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور: تعاطفت مع نرجس وحاولت فهم ماضيها

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... وزان بين العمل وراحتك

برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد