البرلمان العربي يدين استهداف المدينة ومكة بصواريخ ومسيرات حوثية

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات المحاولة الإرهابية الآثمة التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه منطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب محاولة استهداف منطقة مكة المكرمة بطائرة مسيّرة، والتي أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراضهما وتدميرهما.

وأكد البرلمان العربي أن هذه الاعتداءات تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المملكة العربية السعودية، وانتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن استهداف المناطق المقدسة، التي تحظى بمكانة دينية عظيمة في وجدان الأمة الإسلامية، يمثل تجاوزًا خطيرًا لحرمة المقدسات الإسلامية واستفزازًا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

استهداف المقدسات الإسلامية

وشدد على أن المساس بأمن هذه المناطق وسلامة سكانها أمر مرفوض، ويستوجب موقفًا دوليًا حازمًا للتصدي لمثل هذه التهديدات والعمل على منع تكرارها.

وأعرب البرلمان العربي عن تضامنه الكامل ووقوفه الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، مؤكدًا دعمه لجميع الإجراءات والتدابير المشروعة التي تتخذها المملكة لحماية أمنها الوطني وصون سيادتها وسلامة أراضيها ومقدساتها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف دولي حازم لوقف الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة، ومحاسبة المسؤولين عنها، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة.