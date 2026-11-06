قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة بيراميدز والداخلية اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر؟.. المقارنة بين الشخصيات والأسئلة الشخصية وفتح الخلافات القديمة أبرز الأسباب
الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار وسيول على 11منطقة منها مكة والمدينة
طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.. الأماكن والرسوم
الصين : أمريكا كثفت في من عقوباتها وفرضت قيوداً تمييزية ضدنا
قطع مياه الشرب عن قري في بني مزار وديرمواس بالمنيا.. المواعيد والأماكن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي يدين استهداف المدينة ومكة بصواريخ ومسيرات حوثية

البرلمان العربي
البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات المحاولة الإرهابية الآثمة التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه منطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب محاولة استهداف منطقة مكة المكرمة بطائرة مسيّرة، والتي أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراضهما وتدميرهما.

وأكد البرلمان العربي أن هذه الاعتداءات تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المملكة العربية السعودية، وانتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن استهداف المناطق المقدسة، التي تحظى بمكانة دينية عظيمة في وجدان الأمة الإسلامية، يمثل تجاوزًا خطيرًا لحرمة المقدسات الإسلامية واستفزازًا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

استهداف المقدسات الإسلامية 

وشدد على أن المساس بأمن هذه المناطق وسلامة سكانها أمر مرفوض، ويستوجب موقفًا دوليًا حازمًا للتصدي لمثل هذه التهديدات والعمل على منع تكرارها.

وأعرب البرلمان العربي عن تضامنه الكامل ووقوفه الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، مؤكدًا دعمه لجميع الإجراءات والتدابير المشروعة التي تتخذها المملكة لحماية أمنها الوطني وصون سيادتها وسلامة أراضيها ومقدساتها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف دولي حازم لوقف الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة، ومحاسبة المسؤولين عنها، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة.

ميليشيا الحوثي المدينة المنورة طائرة مسيّرة منطقة مكة المكرمة مكة المكرمة صاروخ باليستي المملكة العربية السعودية السعودية اليمن تحالف دعم الشرعية الأمم المتحدة استهداف المدينة المنورة استهداف مكة المكرمة مكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

صورة تعبيرية

تفاصيل التحقيقات في العثور على هيكل عظمي لطبيبة داخل شقتها بالهرم بعد 3 سنوات

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

ترشيحاتنا

السباح الواعد زين هشام

4 ذهبيات وبرونزية.. حصاد أبطال مصر في دورة الألعاب الأوليمبية للشباب داكار 2026

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

الطفل المتوفى

مأساة أسرة في قنا.. والدان يطالبان بالقصاص لابنهما ضحية الإهمال الطبي| ما القصة؟

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... وزان بين العمل وراحتك

برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد