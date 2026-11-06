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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد بداية شهر جمادى الآخرة 1448 هجريًا.. 94 يومًا على رمضان

هلال شهر جمادى الآخر
هلال شهر جمادى الآخر
إسلام خالد

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد بداية شهر جمادى الآخرة لعام 1448 هجريًا، وفقًا للحسابات الفلكية، موضحًا أن غرة الشهر توافق يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026.

وأوضح المعهد أن هلال شهر جمادى الآخرة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة وثلاث دقائق صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، الموافق 29 جمادى الأولى 1448 هجريًا، وهو يوم الرؤية.

وأشار إلى أن الهلال يغرب قبل غروب الشمس يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ6 دقائق، وفي القاهرة بـ11 دقيقة، بينما تتراوح مدة غروبه قبل الشمس في محافظات الجمهورية بين 6 و12 دقيقة.

وأضاف أن الهلال يغرب قبل غروب الشمس في العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين دقيقة واحدة و20 دقيقة، باستثناء جاكرتا التي يغرب فيها مع غروب الشمس.

وفي المقابل، يغرب الهلال بعد غروب الشمس في داكار بالسنغال بـ6 دقائق، ونواكشوط بموريتانيا بـ3 دقائق، ومقديشو بالصومال بـ5 دقائق، ولاجوس بجنوب أفريقيا بـ7 دقائق.

وبناءً على هذه الحسابات، يكون يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 هو المتمم لشهر جمادى الأولى 1448 هجريًا، وتكون غرة شهر جمادى الآخرة فلكيًا يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026.

جمادى الآخرة البحوث الفلكية رمضان

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