توغلات إسرائيلية وعمليات نسف وتمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدد من بلدات الجنوب اللبناني

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون جنوب لبنان ، كما نفذت عملية نسف في بلدة القنطرة، بالتزامن مع عملية تمشيط بالرشاشات باتجاه البلدة وتحرك لآليات عسكرية اسرائيلية في المنطقة.

وفي السياق ذاته، توغلت قوة من جيش الاحتلال باتجاه خزان بلدة زوطر الغربية، بالتزامن مع تنفيذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة، فيما حلّقت مسيّرة اسرائيلية في أجواء المنطقة التي يعمل فيها الجيش اللبناني.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة باتجاه وادي شبعا، ونفذت عمليات تمشيط بالرشاشات في محور السدانة، في إطار استمرار الاعتداءات والتحركات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الحدودية الجنوبية.

وشهدت المناطق الحدودية في جنوب لبنان استمراراً للتحركات العسكرية الإسرائيلية، من خلال التوغلات البرية وإطلاق النار وعمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة، إلى جانب تنفيذ عمليات النسف، ما يفاقم التوتر الأمني في المنطقة، ولا سيما في ظل تحليق المسيّرات المعادية في الأجواء الجنوبية بالتزامن مع وجود الجيش اللبناني في بعض المواقع.