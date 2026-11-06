قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة بيراميدز والداخلية اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر؟.. المقارنة بين الشخصيات والأسئلة الشخصية وفتح الخلافات القديمة أبرز الأسباب
الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار وسيول على 11منطقة منها مكة والمدينة
طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.. الأماكن والرسوم
الصين : أمريكا كثفت في من عقوباتها وفرضت قيوداً تمييزية ضدنا
قطع مياه الشرب عن قري في بني مزار وديرمواس بالمنيا.. المواعيد والأماكن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر وسلوفينيا تستهدفان رفع حجم التبادل التجاري إلى 600 مليون يورو خلال عامين.. وأكثر من 420 لقاء خلال زيارة الدكتورة ناتاشا للقاهرة

رئيسة سلوفينيا
رئيسة سلوفينيا
أ ش أ

استعرض الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA) الدكتور علاء عز، النتائج والمخرجات الاقتصادية للفعاليات التي نُظمت على مدار يومي زيارة الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، إلى مصر؛ في إطار استراتيجية الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة أحمد الوكيل، لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، وتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص المصري ونظرائه في مختلف دول العالم،

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي استضافها الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور رئيسة جمهورية سلوفينيا، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.

وأكد الدكتور علاء عز أن الزيارة حققت نتائج اقتصادية ملموسة، حيث شهد اليوم الأول تنظيم أكثر من 420 لقاءً ثنائيًا بين الشركات السلوفينية المرافقة لرئيسة الجمهورية ونظيراتها المصرية، فيما شهد اليوم الثاني عشرات اللقاءات مع نواب الوزراء وقيادات الهيئات الحكومية المعنية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح أن هذه اللقاءات أسفرت عن عدد كبير من الشراكات والتحالفات بين الشركات المصرية والسلوفينية، تستهدف تنفيذ استثمارات ومشروعات مشتركة في كلا البلدين، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيعمل، بالتعاون مع الغرفة السلوفينية، على دعم هذه الشراكات ومتابعة تحويلها إلى مشروعات فعلية، مع ربط الشركات بآليات التمويل المتاحة من الاتحاد الأوروبي والبنوك والصناديق الإنمائية.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون المؤسسي بين الاتحاد والغرفة السلوفينية، والسعي للحصول على منح وتمويلات من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروعات مشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، تشمل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، والصناعات المتقدمة، والطاقة، والرعاية الصحية، وإدارة الموارد المائية، والبحث العلمي، والتدريب الفني والمهني، والنقل واللوجستيات، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، كشف عز عن استهداف رفع حجم التجارة الثنائية من 417 مليون يورو حاليًا إلى نحو 600 مليون يورو خلال العامين المقبلين، بزيادة قدرها 183 مليون يورو، من خلال تنويع هيكل التجارة البينية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية والسلوفينية، وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين الشركات في البلدين.

وأشار إلى أنه في إطار متابعة نتائج الزيارة، يجري الإعداد لتنظيم وفد من رجال الأعمال المصريين إلى سلوفينيا مطلع عام 2027، يتضمن عقد منتدى أعمال ولقاءات ثنائية مع الشركات السلوفينية، إلى جانب تنظيم منتدى أعمال مماثل بالقاهرة بالتزامن مع الزيارة المرتقبة لوزير التجارة والصناعة السلوفيني إلى مصر في نهاية يناير 2027.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على عدد من القطاعات الواعدة، في مقدمتها صناعة مكونات السيارات، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، والزراعة والصناعات الغذائية، وإدارة الموارد المائية، فضلًا عن التعليم وتنمية المهارات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعين العقاري والسياحي.

وأكد عز أن الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع شركائه في سلوفينيا، سيواصل متابعة نتائج اللقاءات الثنائية والتفاهمات التي تحققت خلال الزيارة، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجه الشركات، وتوفير الدعم المؤسسي والتمويلي اللازم لتحويل فرص التعاون إلى استثمارات ومشروعات مشتركة؛ بما يسهم في تنمية التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلوفينيا.

وفي لفتة ودية لافتة، رسمت رئيسة جمهورية سلوفينيا، شكل "قلب" بيديها موجها إلى الدكتور علاء عز، عقب انتهائه من استعراض المخرجات الاقتصادية للزيارة، وما تحقق خلالها من نتائج عملية وملموسة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وعكست هذه اللفتة تقدير رئيسة سلوفينيا للجهود المبذولة في تنظيم الفعاليات الاقتصادية وتحقيق نتائج ملموسة خلال الزيارة، في مشهد حمل رسالة ود وتقدير وامتنان، وجسّد أجواء التفاؤل بمستقبل العلاقات المصرية السلوفينية، والتطلع إلى ترجمة ما تحقق من تفاهمات وشراكات إلى مشروعات واستثمارات مشتركة، بما يعزز المصالح الاقتصادية المتبادلة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين.

رئيسة سلوفينيا مصر وسلوفينيا العلاقات الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

صورة تعبيرية

تفاصيل التحقيقات في العثور على هيكل عظمي لطبيبة داخل شقتها بالهرم بعد 3 سنوات

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

ترشيحاتنا

ثروت الخرباوي

ثروت الخرباوي يفند رواية الإخوان عن تحول سيد قطب..ويكشف تفاصيل مختلقة

إليسا

اليسا تكشف تفاصيل إطلاق ألبومها الجديد وحقيقة ارتباطها

الدكتور محمود مسلم

محمود مسلم: مصر تدعم التنمية في أفريقيا وإثيوبيا لا تلتزم بتعهداتها

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... وزان بين العمل وراحتك

برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد