أجواء شتوية مبكرة.. أمطار ورياح واضطراب الملاحة وتحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين

توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة غدا السبت على معظم محافظات الجمهورية مع استمرار فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ؛ نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة لتصبح الأجواء أقرب إلى الأجواء الشتوية.

وقالت غانم : إن وجود السحب سيحجب جزءا من أشعة الشمس بما يسهم في استمرار انخفاض درجات الحرارة .. مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح ما بين 24 و25 درجة مئوية فيما تسجل المناطق الساحلية ما بين 22 و24 درجة، ومحافظات الصعيد ما بين 29 و30 درجة.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة

وأفادت بأن الطقس سيكون معتدل الحرارة بشكل كبير خلال ساعات النهار على أغلب المحافظات، ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة خلال ساعات الليل، مع غياب أشعة الشمس، حيث تسجل الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 16 و17 درجة مئوية، وتكون أقل من ذلك في المدن الجديدة.

وأوضحت أن الأجواء ستكون مائلة للبرودة إلى باردة خلال ساعات الليل، خاصة في أوقات الليل المتأخر والصباح الباكر، بالتزامن مع نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها ما بين 30 و35 كيلومترا في الساعة ؛ مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، لا سيما خلال فترات المساء والليل.

وأشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار التي تتراوح شدتها بين المتوسطة ، وقد تغزر أحيانا على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، خاصة مناطق من الإسكندرية والعلمين وشمال الدلتا وشمال سيناء.

وقالت : إن فرص سقوط الأمطار تمتد إلى بعض المناطق الداخلية بكميات أقل حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث تصل إلى 20% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وخليج السويس ووسط سيناء بالإضافة إلى مناطق من حلايب وشلاتين.

وحذرت غانم من استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية غدا على البحر المتوسط حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و5ر3 متر ؛ مما يجعل البحر مضطربا وغير ملائم لأعمال الصيد والملاحة البحرية.

استمرار تكون الشبورة المائية

ولفتت إلى استمرار تكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، بما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ، على أن تتلاشى تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس .. مؤكدة أن توافر الرطوبة وسقوط الأمطار قد يسهمان في زيادة كثافتها.

ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الخريفية على مدار اليوم مع الاستعانة بملابس شتوية خفيفة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فضلا عن توخي الحذر والقيادة بهدوء تام على الطرق، خاصة مع سقوط الأمطار بالمناطق الساحلية، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار.

وأكدت غانم أن فرص سقوط الأمطار ستتراجع بعد غد الأحد مقارنة بالغد مع استمرار الأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة على مدار الأسبوع، حيث من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 24 و25 درجة مئوية خلال ساعات النهار لتظل درجات الحرارة أقل من معدلاتها المعتادة..داعية إلى ضرورة متابعة النشرات الجوية للتعرف على تطورات الحالة الجوية.