محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع عدم استقرار الأحوال الجوية

أكد محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، استمرار رفع درجة الاستعداد بالأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية والمرافق، وذلك للتعامل الفوري مع توقعات الهيئة التي تفيد تعرض المحافظة لأمطار متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا يصاحب ذلك اضطراب في الملاحة البحرية.

وشدد محافظ الإسكندرية على الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة فور حدوثها والتدخل الفوري لرفعها، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي بالإضافة إلى مُتابعة مناسيب بيارات المحطات لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن سيارات الشفط والبدالات ومعدات الطوارئ تواصل انتشارها وتمركزها الميداني المكثف في الشوارع والميادين الحيوية والنقاط الساخنة، لضمان التعامل الفوري مع أي تجمعات محتملة لمياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية بشكل آمن ومستقر دون أي عوائق، مؤكدًا على استمرار التنسيق الكامل والتعاون الفوري بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية.

الجدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة للتعامل الفوري مع الشكاوى الطارئة:

* الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 - 4234131 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136 - 4234137) من أي محمول * الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175 * الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.